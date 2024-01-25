Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında kendi uygulama mağazası dışından da uygulama indirilmesine izin vermeye hazırlanan Apple, bu uygulamalardan da para almayı planlıyor.

Epic Games ile Apple arasındaki App Store dışı satın alımlara yönlendirme davasını Apple kazanmış olsa da şirket hiç de rahat değil. Cupertinolu teknoloji devi, Avrupa Birliği düzenlemeleri gereği Apple'ın kapalı ekosisteminin dışından uygulamalar indirilmesine de izin vermek durumunda. Apple, bu türden indirmelere yeni ücretler ve kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

İlk defa App Store dışında uygulama indirilebilecek ama...

Apple, uygulama mağazası üzerinden indirmeler yapılmasını zorunlu tuttuğu politikalarını, "iPhone'ların görece güvenli ve virüslerden uzak olmasını sağladığı" gerekçesiyle savunmaya devam ederken karşı kamptakilerin görüşü, Apple'ın yüksek komisyon ücretleri, pazar üzerinde mutlak kontrolü ile rekabete izin vermediği ve bu durumun da kullanıcıları olumsuz etkilediği yönündeydi. Yani her iki taraf birden yaptıkları şeyi kullanıcıların iyiliği için olduğunu savunuyordu.

Elbette ki bürokratik anlamda Avrupa Birliği galip geldi ve sadece Avrupa'da geçerli olacak şekilde Apple, üçüncü parti uygulama indirmelere izin vermek durumunda kalacak. Hatta Meta, Spotify, Microsoft gibi firmalar şimdiden bu durumu nasıl kullanabileceklerine kafa yormaya başlamış durumdalar. Meta, Facebook reklamları üzerinden indirme sağlamayı planlarken Spotify ise kendi sitesinden indirilebilir bir uygulama planlıyor. Microsoft ise doğrudan üçüncü parti uygulamaların yer aldığı bir mağaza açmanın peşinde.

Apple, uygulamaları gözlemlemeye devam edecek

Mart bitmeden yeni düzenlemelere uygun olacak şekilde değişiklikler yapması gereken Apple, bir yandan da uygulamalar üzerindeki kontrolünü korumaya çalışıyor. Bu yüzden de firma, kendi mağazası dışından indirilen her uygulamayı inceleyecek. Apple'a yakın kaynaklara göre teknoloji devi, kendi mağazası dışında uygulama indirme alternatifi sunan geliştiricilerden de para almayı planlıyor. Şimdilik firmadan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

Apple'ın bu planları, uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıcılara ulaştırmayı planlayan geliştiricilerin de izleyecekleri yolu değiştirmelerine neden olabilir. Sektör analistlerine göre Apple'ın operasyonel kârının %70-80'i App Store'dan geliyor.