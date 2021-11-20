Bir ay önce App Store puanları yerlerde olan Apple Podcasts, ufak bir değişiklikle kısa sürede bu puanlarda sıçrama yarattı. Bu değişiklik ise uygulamanın sunduğu tecrübeye yönelik bir geliştirme değil, uygulamanın puan isteme tarzı üzerinde yapıldı.

Diyelim ki mobil platformlarda bir uygulama yayınladınız ve bu uygulama App Store’da sürekli kötü yorumlar alıyor. Sonunda puanı 5 üzerinden 2’nin altına düşen uygulamanızın güvenilirliği zedeleniyor ve indirme sayılarınız da ciddi bir düşüş yaşıyor. Buradan toparlamak kulağa zor geliyor değil mi? Ancak Apple, görünüşe bakılırsa bu durumu bir aydan az sürede tersine çevirmenin yolunu bulmuş.

Apple Podcasts adlı podcast dinleme uygulaması, 1 ay önceye kadar App Store’da hep düşük puanlı yorumlar alıyordu. Hata ve eksikliklerden dolayı uygulamayı yermekten geri durmayan kullanıcılar, Apple Podcasts’in puanını 1,8’e kadar düşürmüştü. Ancak kullanıcılardan puan istenilen yeri değiştiren uygulama ekibi, bu puanı çok kısa sürede 4,7’ye çıkardı.

Puanlar uygulamaya değil şovlara veriliyor gibi gösterildi

Geliştirici Kosta Eleftheriou, App Store’da uygulamanın kısa sürede elde ettiği absürt başarıyı fark etti. “Apple kendi uygulamalarının puanlarını manipüle mi ediyor?” ifadelerinin bulunduğu bir tweet atan Eleftheriou, diğer kullanıcıların da bu konuya dikkat kesilmesine neden oldu. Apple’ın sonradan anlaşılan puan yükseltme yöntemi ise çok ufak bir değişiklik olmakla beraber, hile denebilecek cinstendi.

Hata ve eksiklikler nedeniyle kullanım sırasında kullanıcıdan her puan istediğinde düşük puan alan Apple Podcasts, çareyi puan istediği zamanı değiştirmekte buldu. Bu bildirimi podcasts şovlarının aralarına yerleştiren geliştiriciler, yorumun uygulama için değil de şovun kendisi için istendiği izlenimini yarattı. Platformdaki programları beğenen kullanıcılar, şovları överek uygulamaya 5 yıldız vermeye başladı. Apple Podcasts’in App Store’daki puanı yaklaşık 3 haftada 1,8’den 4,7’ye yükseldi ve yükselmeye devam ediyor.