Apple Travis Scott Konserindeki Ölümler Yüzünden Dava Edildi

AstroWorld festivalinde hayatını kaybeden insanların aileleri ve yaralananlar 750 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Etkinliği yayınlaması sebebiyle Apple da dava edilenler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve binlerce insanın akın ettiği AstroWorld müzik festivalinde, dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın konseri sırasında yaşanan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Olaylar esnasında umursamadan konsere devam ettiği gerekçesiyle Travis Scott tepkilerin ve suçlamaların odak noktası olmuş ve eğlence için düzenlenen festival ölümler sebebiyle trajediye dönüşmüştü.

Olayların etkisi sona ermedi. AstroWorld faciasında hayatını kaybeden insanların aileleri ve yaralananlar bir araya gelerek festivalde yer alan ünlü rap sanatçıları Drake ve Travis Scott’a, organizatör Live Nation’a, en ilginci ise Apple’a karşı 750 milyon dolar tutarında tazminat davası açtılar.

Apple’ın suçu: Konseri yayınlamak

Buzbee Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "O geceki kurbanların eğlenmek için Astroworld'e gittikleri, ne onların ne de ailelerinin, son derece riskli bir ortama girdiklerine dair uyarıldıkları ve kurbanlardan 21 yaşındaki Axel Acosta’nın tahrik edilen, asi ve kontrolden çıkmış bir kalabalık tarafından ezilip, kalp krizi sonucu öldüğü” anlatılıyor.

Fakat davacı olunanlar arasında en ilginci ise Apple. Davacılar, festivalde yer alan konserleri canlı yayınlayan Apple Music dolayısıyla Apple’ın da suçlu olduğunu düşünüyor. Konuyla ilgili haberdar olan insanlar ise diğerlerine yönelik davacı olunmasını anladıklarını fakat Apple’ın konuya ilişkin nasıl bir dahli olduğunu anlamadıklarını ifade ederek tepki gösterdiler.