Geliştiriciler için bir makale yayınlayan Apple, App Store fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre euro'nun kullanıldığı tüm ülkeler ile bazı harici ülkelerdeki App Store fiyatları, artık yeni tarifeye göre uygulanacak. Peki Türkiye'deki kullanıcıları ne bekliyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan tüm kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, birkaç ülke ile euro para biriminin kullanıldığı tüm ülkelerdeki App Store fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Değişikliğin abonelikler dışındaki tüm fiyatlar için geçerli olacağını söyleyen Apple yetkilileri, zamlı fiyatların 5 Ekim 2022 itibarıyla geçerli olacağını belirttiler.

Apple tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda; Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç ve Vietnam'daki fiyatlara zam yapıldığını görüyoruz. Ayrıca euro para biriminin kullanıldığı Avrupa ülkelerinde de fiyatlara zam yapıldı. Bu zammın euronun dolar karşısındaki değer kaybının bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Peki Türkiye'deki kullanıcıları ne bekliyor?

Zira euro para biriminin kullanıldığı tüm ülkeler ile bazı ülkelere zam yapılmış olması, "App Store Türkiye'de zamlanır mı?" sorusunu gündeme getirdi. Mevcut açıklamada Türkiye ibaresinin kullanılmaması, Apple'ın şu an için ülkemizdeki fiyatlarını değiştirmeyeceği anlamına geliyor.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Apple'ın resmi olarak kabul ettiği para birimi dolar ve dolar kullanılmayan ülkeler için güncel kurdan faydalanıyor. Apple'ın geliştiriciler için hazırladığı Türk lirası tablosuna baktığımızda, 1 doların Türkiye'deki karşılığının 16,99 TL'ye denk geldiğini görüyoruz. Bu belirleme, Aralık 2021'de yapılmıştı. Bugünün dolar/TL paritesi ise 18,30 seviyesine dayanmış durumda. Apple, bu farkı göz önünde bulundurarak Türkiye için de yeni bir karar alıp, yakın fiyatlara zam yapabilir gibi görünüyor. Böyle bir şeyin olup olmayacağını ilerleyen dönemlerde yapılacak açıklamalarla göreceğiz...

Apple'ın güncel Türkiye fiyat listesini buradan inceleyebilirsiniz.