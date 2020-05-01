Assassin’s Creed Valhalla’nın Oynanış Detayları Açıklandı

Dün tanıtılan Assassin’s Creed Valhalla’nın yönetmeni Ashraf Ismail, verdiği bir röportajda oyunun oynanış detayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ashraf, bu oyunun diğer oyunlardan farklı olacağını söyledi.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Ubisoft, son zamanlarda verdiği büyük ipuçlarının ardından en sonunda dün yeni oyununu duyurdu. Şirketin yeni oyunu, 2007 yılındaki çıkışından bu yana oyuncuların bazen severek bazen sıkılarak oynadığı Assassin’s Creed serisine eklenen Assassin’s Creed Valhalla oldu.

Ubisoft, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Assassin’s Creed oyunlarından dolayı ciddi eleştiriler almıştı. Oyunlar genel anlamda oynanış mekaniklerinin benzerliğinden dolayı eleştiriliyordu. Peki serinin yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla, diğer oyunlardan ne kadar farklı olacak? Bu sorunun cevabını oyunun yönetmeni olan Ashraf Ismail verdi.

'Diğer oyunlardan farklı olacak'

Daha önce Assassin’s Creed Origins’in ve Assassin’s Creed Black Flag’in yönetmenliğini yapan Ismail, her iki oyunda da sevilen değişiklikler getirmişti. Avustralyalı internet sitesi Press Start'a röportaj veren Ismail, bu kez yeni oyun hakkında merak edilen bazı soruları yanıtladı.

Ashraf Ismail, verdiği röportajda Assassin’s Creed Valhalla’nın çok daha farklı RPG mekaniklerine sahip olacağını söyledi. Ismail’e göre Valhalla, geleneksel bölüm anlayışından da uzaklaştı. Oyun, oyun dünyasına ve yeteneklere dayalı bir anlayış benimseyerek Viking Çağı'nı daha iyi şekilde ön plana çıkarmayı hedefledi.

Ashraf Ismail’in açıklamalarına göre Valhalla, devasa bir yetenek ağacına sahip olacak. Oyuncular, bu ağaç üzerinde istedikleri oynanış tarzına göre kendi yeteneklerini seçecekler. Oyun hakkında birçok detay paylaşmaya devam eden Ismail, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bakış açımız, oyuncuların oyunda istedikleri şekilde deneyimden haz almalarını sağlamak üzerine. Dolayısıyla yetenek konusunda fazlasıyla uğraştık. Becerileri de geri getiriyoruz ancak elbette tüm beceriler Viking teması etrafında şekillendi. Bununla birlikte bölüm fikirlerinden de kurtulduk. Bunun yerine güç var. Tabii yine güç de kahramanın yetenek setine göre şekilleniyor. Yani öğrendiğiniz yeteneklere göre güç kazanıyorsunuz.”

'Acımasız bir dövüş sistemi olacak'

Ashraf Ismail, oyun hakkında yalnızca bu heyecan verici detayları da paylaşmadı. Ismail'in açıklamalarına göre Assassin’s Creed Valhalla, Viking temasını tamamen aktarabilmek için acımasız ve ilkel bir dövüş sistemine sahip olacak.

Açıklamalarının sonuna gelen Ismail, oyuncuların en fazla eleştirdiği noktanın da düzeltildiğini kurduğu cümlelerle belirtti. Buna göre oyun içerisinde artık daha çeşitli düşmanlar bulunacak ve bu düşmanlar çevreyi kullanmak konusunda oldukça iyi olacaklar. Ayrıca oyuncular, 15/20 saat süren bu serüven içerisinde her zaman görmedikleri bir şeyle karşılaşma imkânına sahip olacaklar.