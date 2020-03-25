Apple, Artırılmış Gerçeklik Gözlüğünü 2022 Yılında Çıkaracak

ABD merkezli teknoloji devi Apple, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle ürün yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Apple, akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğünü 2022 yılında çıkarabilir.

Teknoloji dünyasının devlerinden Apple’ın akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyordu. Çıkan yeni bir rapora göre Apple, bu gözlüğünü 2022 yılında çıkaracak. Endüstrisi içerisinde yer alan kaynaklara göre Tayvanlı üretici, gözlüğün optik bileşenleri üretimini hızlandırmaya başladı bile.

Ayrıca ortaya çıkan bazı bilgilere göre Apple’ın üzerinde çalıştığı tek donanım sanal gerçeklik gözlüğü de değil. ABD merkezli teknoloji devi, ayrıca sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

Çıkış tarihi 2022

The Information’da yer alan bir haberde, Apple’ın artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik kombinasyonu başlığını 2022 yılında piyasaya süreceği iddia edilmişti. 2023 yılındaysa bu başlığı, bir çift akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü takip edebilir. Daha sonra Bloomberg’ten Mark Gurman, bu bilgiyi doğrulamış ve hatta başlığın 2021 yılında bile çıkabileceğini söylemişti.

Şu an gözlüğe dair çok net bilgiler bulunmasa da yüksek çözünürlüklü ekranı ve rahatça takılabilmesini sağlayan hafif tasarımıyla Oculus Quest’e benzeyeceği söyleniyor. Apple’ın çıkaracağı yeni cihaza destek toplamak için 2021 yılının başlarında geliştiricilerle iletişime geçebileceği tahmin ediliyor.

Şirketin, bu başlıktan sonra tüm gün takılabilecek şekilde tasarlanmış akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışacağı tahmin ediliyor. Gözlüğün tasarımının hâlihazırda var olan gözlüklere bir hayli benzeyeceği ancak bünyesinde barındıracağı artırılmış gerçeklik teknolojisi sebebiyle daha kalın çerçevelere sahip olacağı söyleniyor.

Tabii haberde bahsettiğimiz bu tarihlerin henüz kesin tarihler olmadığını da hatırlatalım. Özellikle Koronavirüs’ün ekonomide ve teknoloji şirketlerinde yarattığı olumsuz etki sebebiyle bu tarihler, daha ileri tarihlere ötelenebilirler. Sektör içerisinden gelen bilgiler ve patent başvuruları, bu gözlüğün er ya da geç çıkacağını gösteriyor.