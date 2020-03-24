Teknoloji devi Apple, finansal ortağı Goldman Sachs ile daha fazla Apple Card müşteri bilgisi paylaşacağını açıkladı. Anonimleştirilmiş bir şekilde paylaşılacak olan bu bilgiler, daha iyi kredi modelleri sunmak için kullanılacak.

‘Apple Hizmetleri’ kullananlar, genellikle faturalarını incelerken ne için para ödediklerini merak ediyorlardı. Apple Card’a uzun zamandır beklenen bir özelliği getirerek bu sorunu çözen Apple, böylece müşterilerinin faturalarına yalnızca Apple Hizmetleri yazmak yerine “Apple Müzik Aboneliği” gibi daha açık ve faydalı bilgiler ekleyecek.

Bu faydalı özelliğin yanı sıra dikkat çeken bir diğer noktaysa Apple Card’ın güncellenen gizlilik politikası oldu. Bu noktada Apple, finansal ortağı Goldman Sachs ile artık daha fazla veri paylaşacak. Bu yeni politika bazı kullanıcıları korkutsa da şirket, yaptığı bir açıklamada bu bilgilerin hâlâ anonim olarak sağlanacağını ve yeni müşterilere daha iyi kredi modelleri oluşturmak için kullanılacağını söylüyor.

Apple, bilgilerin Goldman Sachs ile paylaşılmadan önce anonimleştirileceğini söylüyor:

Apple, yenilenen Apple Card gizlilik politikasında şirketin Apple Card’a sahip olmak gibi hesapla ilgili bilgileri finansal tahmin gibi araştırma ve analizlerde kullanabileceğinin de altını çiziyor. Şirketin yeni politikayla ilgili dikkat çektiği bir diğer noktaysa müşterilerin; Apple ile olan ilişkileriyle ilgili bilgileri, hangi Apple ürünlerini satın aldıkları, Apple Kimliği’ni ne kadar süredir kullandıkları ve Apple ile ne sıklıkta işlem yaptıkları gibi bilgilerinin Goldman Sachs ile paylaşılarak Apple Card’ın geliştirileceği oluyor.

Apple tarafından toplanan bu veriler, anonimleştirilmiş bir şekilde Goldman Sachs firmasına yollanacak ve yeni müşteriler için sunulan kredi modellerini geliştirmek adına kullanılacak. Ayrıca Apple Card’ın yeni kullanıcıları için bu özelliği devre dışı bırakma seçeneği olduğunu da belirtelim.

Apple, geçtiğimiz gün Apple Card kullanıcılarına yolladığı bir e-postada yeni tip koronavirüs nedeniyle kullanıcıların herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda mart ayı ödemelerini atlatmalarına imkân tanınacağını söylemişti. Apple Card desteğine durumu bildiren kullanıcılardan faiz ödemesi alınmayacağı da bu e-postada belirtilmişti.