Apple, Avrupa Birliği'nin yapay zekâ alanındaki yeni anlaşmasını imzalamayı reddetti. Yaşanan bu durum AB düzenlemeleriyle ilgili belirsizlik yaratıyor.

Apple, Avrupa Birliği'nin yapay zekâ alanında önerdiği yeni anlaşmaya katılmayı reddetti. OpenAI, Google ve Microsoft gibi önemli teknoloji firmalarının imzaladığı bu anlaşma, AB'nin yapay zekâ düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuştu. Ancak Apple, bu konuda geri adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

Apple, AB düzenleyici kurumlarıyla iş birliği içinde olduğunu belirtse de, bu son gelişme, yapay zekâ alanındaki ilerlemelerin belirsizleşmesine neden oluyor. Önerilen anlaşmaya 115 farklı şirket katılmışken, Apple ve Meta gibi iki büyük oyuncunun anlaşmayı imzalamaması dikkat çekiyor. Bu durum Avrupa Birliği’nin yapay zekâ düzenlemeleri ile ilgili planlarının sekteye uğraması anlamına gelebilir.

Apple’ın yapay zekâ stratejisi ne olacak?

Apple’ın yapay zekâ özelliklerini AB kullanıcılarına ulaştırma çabası devam ediyor. Ancak, bu süreçte anlaşmaya katılmaması, şirketin bu alandaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebilir. Yapay zekâ özelliklerinin kademeli olarak piyasaya sürülmesi, Apple’ın bir anlaşma yapması için acil bir baskı yaratmıyor; ancak bu durumun iPhone 16 satışlarına olan etkisi ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde görülecektir.

Önümüzdeki süreçte, bu durumun iPhone 16 satışları üzerindeki etkisi ve AB’nin yapay zekâ düzenlemeleriyle ilgili atacağı adımlar merakla bekleniyor.