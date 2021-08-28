Şirket içindeki politikalarını ve iş süreçlerini gizlemek için büyük çaba sarf eden Apple'ın bütün emeğine rağmen yakın zamanda firmanın iç işleyişi kamuoyuna açılabilecek gibi gözüküyor.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın iç işleyişi konusunda uzun süredir söylentiler olsa da firmanın içinde ne olup bittiğine dair daha önce kamuoyu ile paylaşılmış çok az şey bulunuyor. Yine de son dönemde Apple'ın içinden gelen haberler firmanın önemli bir kriz yaşayabileceğine işaret ediyor.

Yakın zamanda Apple içinde görev yapan yazılım mühendisleri, gayrıresmi bir çalışma yapmış ve şirket içerisinde kadınların, LGBTİ bireylerin ve azınlık mensuplarının hem eşit işe daha az ücret aldıklarını hem de üst pozisyonlarda daha az görevlendirildiklerini ortaya çıkarmıştı.

Ayrımcılık ve taciz iddiaları:

Araştırmanın ardından Twitter'da Apple'ın şimdiki ve geçmişteki çalışanlarından firmayla ilgili olarak yaşadıkları sorunları anlatmalarını isteyen #AppleToo etiketi gündem olmuştu. Sadece dört günde yaklaşık 500 adet taciz, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer konuları ele alan paylaşım yapıldı.

AppleToo hareketinin amaçları arasında yasal olarak gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bu hikayeleri paylaşmak yer alıyor. Çalışanların da yaşadıkları olayları kamuoyu ile nasıl paylaşabilecekleri konusunda yardım almak istediği belirtiliyor.

Anlatılan vakalarda en çok öne çıkan nokta ise Apple'ın insan kaynakları departmanının gelen şikayetlere karşı açık şekilde umursamaz ve şikayetleri göz ardı edici tavrı olarak gösteriliyor. Apple'ın bazı eski çalışanları da firmada yaşadıkları sorunları açıklıyordu.

Apple şüphelerin odağında:

İlk olarak bir Discord kanalı olarak başlayan AppleToo, yaklaşık 15 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Bu yöneticilerin hepsi ya şu anda Apple'da çalışan isimlerden ya da firma için çalışmış isimlerden oluşuyor.

AppleToo hareketi, amaçları arasında Apple içerisindeki taciz, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer vakalara ışık tutmak olduğunu belirtiyor. Şimdilik Apple'dan konuyla ilgili olarak gelen bir açıklama bulunmuyor.