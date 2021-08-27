Apple, 2019 yılında açılan bir haksız rekabet davasında anlaşma yoluna gitti. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, geliştiricilerin bundan sonra App Store dışından ödeme yöntemleri için kullanıcıları bilgilendirebileceği belirtildi. Bu karar, App Store ödemelerini bypass ediyor.

Bir grup geliştirici, 2019 yılında bir araya gelerek ABD merkezli teknoloji devi Apple'a bir dava açmıştı. Geliştiriciler, bu dava kapsamında Apple'ın App Store dışından uygulama indirmeye ve ödeme yapmaya izin vermediğini söyleyerek, şirketin haksız rekabete yol açtığını belirtmişti. Şimdi, bu davada çok önemli bir gelişme yaşandı. Davayı kazanamayacağını anlayan şirket, taraflarla anlaşma yoluna gitti.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bundan sonra geliştiricilerin App Store dışından ödeme yapılmasına imkan tanıyacak gibi görünüyor. Mahkeme heyetinin anlaşmayı kabul etmesiyle yürürlüğe girecek olan değişiklikle geliştiriciler, kullanıcılara dış kaynaklardan nasıl ödeme yapabilecekleri hakkında bilgi verebilecekler. Üstelik App Store dışında yapılan ödemeler, Apple'ın komisyonlarına tabi olmayacak.

Anlaşma, App Store uygulamalarının fiyatlarını düşürebilir

Apple'ın politika değişikliği ile geliştiriciler, kullanıcılarına e-posta ya da uygulama içi bildirimler gönderebilecekler. Bu e-posta ya da bildirimlerin içeriklerinde, harici kaynaklardan nasıl ödeme yapılabileceğine dair bilgiler sunulacak. Örneğin bir uygulama için uygulamanın internet sitesinden ödeme yapılabilecek. App Store'un bypass edilebilmesini sağlayacak bu anlaşma, uygulamalara ödenen ücretleri düşürecek gibi görünüyor. Zira satıcı pozisyonunda olan geliştirici, artık bir aracı olan Apple ile değil, doğrudan alıcıyla yani kullanıcıyla bir araya gelmiş olacak.

2019 yılından beri süregelen davadaki başka bir husus da Apple'ın yeni bir şeffaflık raporu oluşturacak olması. Apple, uygulamaların yayınlanması ve fiyatlandırma katmanlarının belirlenmesini sağlayan sürecini, bundan sonra daha şeffaf bir şekilde yürütecek. Geliştirici, uygulamasının hangi kesintilere tabi olacağını veya App Store'dan neden red yediğini daha iyi bir şekilde anlayacak.