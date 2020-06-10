Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan Apple, 1,5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmayı başaran ilk Amerikan markası olmayı başardı. Son dönemde Apple hisseleri oldukça tutarlı şekilde yükseliyor.

Geçtiğimiz yıl Apple için işler pek de istenilen gibi gitmemişti. Firmanın iPhone satışları hedeflenen noktadan uzaktaydı. Daha sonra kendini toplayan firma, Ocak 2020'de en yüksek piyasa değerine ulaşmayı başarmıştı.

Daha sonra yaşanan COVID-19 kaynaklı küresel kriz, firmanın tedarik zincirine de satışlarına da olumsuz olarak yansımıştı. Hâliyle firmanın hisse fiyatları düşüş trendine girmişti. Salgının kontrol altına alınması ve normalleşme sürecinin başlamasıysa Cupertino merkezli firmanın hisselerinin de toparlanmasını sağladı.

Apple’ın değeri 1,5 trilyon dolar oldu:

Son dönemde oldukça kararlı şekilde yükselen Apple hisseleri, dün gösterdiği yükselişin ardından tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Apple hisseleri, dün %2’lik bir artış gösterdi ve firmanın değeri 1,53 trilyon dolar oldu. Böylece Apple, ABD merkezli ilk 1,5 trilyon dolarlık firma unvanını aldı.

Piyasa değerlerinin belirlenmesi, aslında oldukça basit bir matematiğe dayanıyor. Hisse fiyatlarını piyasada bulunan hisse sayısıyla çarptığınızda ortaya firmanın değeri çıkıyor. Örneğin Apple hisselerinin değeri 352 dolar ve piyasada yaklaşık 4,3 milyar Apple hissesi bulunuyor.

Piyasa değeri açısından baktığımızda Microsoft, 1,48 trilyon dolar; Amazon, 1,32 trilyon dolar ve Alphabet, 996,84 milyar dolar değere sahip olarak karşımıza çıkıyor. Apple ile Microsoft arasındaki rekabetse gittikçe kızışıyor. Microsoft da özellikle bulut hizmetleri sayesinde salgın sürecinde hem kazancını hem de piyasa değerini artırmayı başardı.

Apple kendi hisselerini topluyor:

Son yıllarda Apple, piyasadaki hisse sayısını azaltma yoluna gitmişti. Teknoloji devi, arz talep dengesini kendi lehine çekmek için piyasadan kendi hisselerini geri topluyordu. Böylece kalan hisselerin değeri de artmış oluyordu.

Piyasadaki hisselerin değerinin artması, firmanın elinde bulunan hisselerin de değerini yükseltmiş oluyor. Bu da genel olarak Apple’ın firma değerini artırma stratejilerinden birini oluşturuyor. Şu ana kadar bu plan işe yaramış gibi gözüküyor.