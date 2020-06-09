Teknoloji devi Apple, iOS, tvOS ve iPadOS için geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk beta sürümünün ardından bu hafta ikinci beta sürümünü de yayınladı. Yeni sürümlerle birlikte işletim sistemlerine önemli yenilikler eklenmedi.

Her hafta yeni bir beta sürümü yayınlamaya devam eden Apple, geçtiğimiz hafta iOS, iPad OS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümleri için ilk beta sürümlerini yayınlamıştı. Şirket, bugün bu işletim sistemlerinin ikinci beta sürümlerini de yayınlayarak geleneğini korumaya devam etti.

Apple, bugün iOS 13.6, iPadOS 13.6 ve tvOS 13.4.8 işletim sistemlerinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Apple tarafından yayınlanan yeni beta sürümleri, şirketin kendi internet sitesi üzerinden veya cihazlardan indirilebilir hale geldi. Yeni beta sürümleriyle gelen yeniliklere gelin bir bakalım.

iPadOS ve iOS 13.6 Beta 2 yayınlandı:

Apple, iOS 13.6 ve iPadOS 13.6 işletim sistemleri için ikinci beta sürümü olan Beta 2’yi yayınladı. Yeni beta sürümüyle birlikte iOS cihazlara Apple tarafından gönderilen iOS güncellemelerinin otomatik olarak yüklenip yüklenmeyeceğini seçebileceğiniz bir tuş eklendi. Bunun dışında her iki işletim sisteminde de hata düzeltmeleri ve geliştirmeler yapıldı.

tvOS 13.4.8 Beta 2 yayınlandı:

Apple’ın bugün yayınladığı beta sürümleri arasında tvOS 13.4.8 işletim sisteminin ikinci beta sürümü de yer aldı. Apple’ın dördüncü ve beşinci nesil Apple TV modelleri için yayınlanan yeni beta sürümü, geliştiriciler için cihazlara indirilebilir oldu. Bu beta sürümüyle işletim sistemine önemli bir yenilik gelmedi, geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı.

Apple, bugün iOS, iPadOS ve tvOS işletim sistemlerinin yanı sıra macOS Catalina 10.15.6 işletim sistemi için de ikinci beta sürümünü yayınladı. Bu beta sürümü hakkındaki detayları öğrenmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.