Apple CEO'su Tim Cook, bu hafta yepyeni bir "Air" Apple ürünü tanıtılacağını duyurdu. Bu ürün, muhtemelen M4'lü MacBook Air olacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı iPhone 16e duyurusuyla 2025 yılının ilk ürününü resmen tanıtmıştı. Ancak şirketin bu birkaç ayda daha fazla ürün tanıtması bekleniyordu. CEO Tim Cook’tan gelen yeni açıklama da bunu doğruladı.

Cook, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla bu hafta içinde yepyeni bir Apple ürünü tanıtılacağını açıkladı.

Büyük ihtimalle M4’lü MacBook Air gelecek

Cook, açıklamasında hangi ürünü tanıtılacağına yer vermedi. Ancak paylaştığı videoda “Air” isminin geçtiği görülüyor. Bu da Air isimli Apple modellerinden biri yenilenecek demek. Çok büyük ihtimalle yeni MacBook Air’ın geldiğini göreceğiz. Az da olsa iPad Air’ın gelme ihtimali var.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman, pazar günü Apple’ın bu hafta M4’lü MacBook Air’ı tanıtacağını söylemişti. Bu da yeni cihazın MacBook olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca Gurman, iPad modellerinin sonraki haftalarda geleceğini de eklemişti.

Apple’ın ürünü hangi gün hangi saatte tanıtacağı konusunda bir bilgi yok. Cumaya kadar herhangi bir gün geldiğini görebiliriz. Bir etkinlik düzenlenmeyeceğini de belirtelim. Tıpkı iPhone 16e’de olduğu gibi muhtemelen bir blog gönderisiyle duyuru yapılacak.