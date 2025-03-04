iFixit, iPhone 16e'yi parçalarına ayırdı. Böylece telefonun kolay tamir edilip edilmeyeceği anlaşılmış oldu. Öte yandan, Apple'ın C1 modemini de ilk kez gördük.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz hafta resmî olarak piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 16e, parçalarına ayrıldı. iFixit'in parçalarına ayırdığı telefon, dikkat çekici bir iki hususa sahipti.

iFixit ekibi, Apple'ın iPhone 16e'yi oldukça basit bir şekilde tamir edilebileceğini tespit etti. Hatta bu telefon, diğer iPhone 16 modellerinden biraz daha tamir edilebilir durumdaydı. Özellikle de batarya değişimi, iPhone 16e'de çok kolay olacak. Yapılan incelemeleye göre Apple, bu akıllı telefonda iyonik yapıda olan özel bir yapıştırıcı kullandı. Bu yapıştırıcı, 12V elektrik verildiği zaman etkisini yitiriyor ve bu da bataryanın kolayca sökülmesini sağlıyor.

iPhone 16e'nin içi böyle görünüyor

iFixit'in iPhone 16e'yi parçalarına ayırması, bir ilk yaşanmasını da sağladı. Apple'ın ilk kez kullandığı tamamen kendi üretimi C1 modem, yapılan çalışma ile ilk kez görüntülenmiş oldu. iPhone 16e'nin C1 modemi böyle görünüyordu:

Haberimizi sonlandırırken, iFixit'in iPhone 16e'ye 10 üzerinden 7 onarılabilirlik puanı verdiğini belirtelim.

iPhone 16e'nin parçalarına ayrıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz