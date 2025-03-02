Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, M4'lü MacBook Air'ı bu hafta içinde tanıtabilir.

Apple, geçen yıl M4 işlemcili MacBook Pro’yu resmen tanıtmıştı. Şirketin M4’lü MacBook Air’ı ne zaman piyasaya süreceği de merakla bekleniyordu. Tahminler, 2025’in ilk yarısında geleceği yönündeydi.

Bugün en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’dan konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. Gurman’ın Power On bülteninde aktardığına göre M4’lü MacBook Air, çok yakınımızda olabilir.

Bu hafta tanıtılabilir

Gurman’ın konuya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple’ın M4’lü MacBook Air’ı erteleme gibi bir planı yok. Tanıtımının ise en erken bu hafta gerçekleşebileceği ifade edilmiş. Yani önümüzdeki günlerde cihazın tanıtıldığını görebiliriz.

M4’lü MacBook Air hakkında çok bilgi yok. Ancak tahminler, 32 GB’a kadar RAM, 12 MP web cam, 10 çekirdekli CPU, 120 GB/s bellek bant genişliği, performans ve verimlilik artışı gibi iyileştirmelerle geleceği yönünde.

Gurman, başka yeni ürünlerin gelebileceğinin de sinyallerini verdi. Apple, zaten iPhone 16e ile 2025 duyurularına başlamıştı. Yeni bilgilere göre önümüzdeki haftalarda başka ürünler de görebiliriz. Bunlar arasında M4’lü MacBook Air’a ek olarak yeni iPad Air, uygun fiyatlı iPad gibi ürünler olabilir. iPad modellerinin MacBook’tan daha sonra geleceği de eklenmiş.