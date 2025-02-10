Apple, çok büyük bir olasılıkla birkaç gün içerisinde uygun fiyatlı iPhone'unu duyuracak. Peki dördüncü nesil iPhone SE, neler sunacak? Fiyatı ne olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı iPhone SE 4, çok büyük olasılıkla bu hafta tanıtılacak. Apple, bu akıllı telefonu bir etkinlikle değil, yayımlayacağı basın bülteni ile tüketicilere sunacak.

Peki iPhone SE 4 hangi özelliklere sahip olacak? Yıllar sonra güncellenecek telefonda neler değişecek? iPhone SE 4'ün fiyatı ne olacak? İşte iPhone SE 4 hakkında bildiğimiz her şey...

iPhone SE 4 özellikleri

Tasarım

iPhone SE 4, bugüne dek piyasaya sürülmüş olan en modern uygun fiyatlı iPhone olacak. En son iPhone 14 ailesinde gördüğümüz çentikli ekran tasarımını benimseyecek olan telefon, Touch ID teknolojisinden kurtulacak. Bunun yerine Face ID teknolojisi göreceğiz. Telefon, arka kısımda ise tek bir kameraya ev sahipliği yapacak.

Ekran

Dördüncü nesil iPhone SE, 6.1 inç boyutlu OLED ekranla donatılacak. 60 Hz tazeleme oranı sunacak bu ekran, iPhone SE ailesi için de bir ilk olacak. Daha önce piyasaya sürülen tüm uygun fiyatlı iPhone'larda LCD ekran görmüştük.

Performans

iPhone SE 4, sahip olduğu işlemci ile de ses getirecek. Bu akıllı telefonda Apple'ın A18 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Ayrıca iPhone SE 4, Apple'ın kendisinin ürettiği hücresel veri modem çipi ile çalışacak.

Yapay zekâ

Dördüncü nesil iPhone SE, yapay zekâ tarafında da çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefonda Apple Intelligence‌ özelliklerine yer verilecek. Yani iPhone SE 4, aslında giriş seviye iPhone 15'ten bile iyi bir model olacak.

Kamera

Yenilenen iPhone SE, hâlâ tek bir kamera sensörüne ev sahipliği yapacak. Ancak burada, teknik olarak çok büyük bir iyileştirme göreceğiz. Üçüncü nesil iPhone SE'de kullanılan 12 MP ana kamera, yerini 48 MP'lik en yeni sensöre bırakacak. Ekranda ise 12 MP çözünürlük sunan selfie kamera bizleri bekliyor olacak.

iPhone SE 4 teknik özellikleri:

Ekran 6.1 inç, OLED, 60 Hz İşlemci Apple A18 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 48 MP Batarya 3.279 mAh (USB Type-C) İşletim Sistemi iOS 18 Yapay Zekâ Desteği Var

iPhone SE 4 fiyatı (tahmini):