Bloomberg'den bir yazar, Apple'ın, cihazların birbirini şarj edebildiği kablosuz bir gelecek inşa etmeyi hayal ettiğini belirtti. İddialara göre şirket, gizli bir şekilde kablosuz şarj cihazları üzerine çalışıyor.

Apple; iPhone’unuzu, AirPods’unuzu ve Apple Watch’unuzu her durumda kolayca şarj edebilecek AirPower şarj pedini ilk ortaya çıkardığında herkes oldukça heyecanlanmıştı. Ancak bu heyecan çok da uzun sürmedi. Apple, bu cihazı artık geliştirmediğini duyurdu.

Fakat Bloomberg’den Mark Gurman’ın söylediklerine göre Apple bu kez de, MagSafe Duo’nun ardından çok cihazlı bir şarj cihazı üzerinde çalışıyor. Buna ek olarak Gurman, Apple’ın iPhone ve AirPod’ların kullandığı indüksiyon şarjından daha gelişmiş kısa ve uzun mesafeli kablosuz şarj cihazları üzerine çalıştığını da belirtiyor.

Apple, cihazların birbirini şarj edebildiği bir gelecek hayal ediyor

Gurman’a göre Apple'ın asıl amacı, tüm büyük Apple cihazlarının birbirini şarj edebilmesi. Bir iPhone'un bir iPad'i, AirPods’u veya bir Apple Watch'ı şarj ettiğini düşünün; bu son derece ilginç olurdu açıkçası. Tabi bu büyük ihtimalle, Huawei’nin birkaç yıl önce tanıttığı ve henüz Apple'da olmasa bile bazı diğer markalarda olan ‘ters şarj’ özelliğinin de gerekli olacağı anlamına geliyor.

Kablosuz şarja gelecek olursak; bu özellik şimdilik kablolu şarja göre çok daha yavaş, ancak Apple yine de kablosuz şarj için son derece hevesli gibi duruyor. Avrupa Birliği’nin elektronik atıklara sert bir şekilde karşı olması ve bazı elektronik cihazlarda daha az kablo bağlantısı olması için yeni yasalar çıkarıyor olmasının da bu husustaki payının büyük olması muhtemel tabii.

Öte yandan eğer iPhone ve iPad, Apple Watch gibi yalnızca kablosuz olarak şarj edilirse, işte o zaman iPhone kutusunda kabloların olmadığı günü görmemiz mümkün olabilir.