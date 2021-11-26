Apple’ın uzun zamandır beklenen ‘karma gerçeklik gözlüğü’ hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 2022 yılında kullanıcılara sunulacağı tahmin edilen gözlüğün performansı hakkında ilgi çekici iddialar ortaya atıldı.

Teknoloji devi Apple, en son yaptığı zamlarla kullanıcılardan bir hayli tepki toplamıştı. Türkiye satışları da yerlerde gezen teknoloji devi, iPhone 12 akıllı telefonların da geri toplanabileceğini açıklayarak bir hayal kırıklığı daha yaratmıştı. Fakat şirketin yeni ‘karma gerçeklik gözlüğü’ hakkında ortaya atılan yeni bilgiler kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten.

Apple’ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini bir arada kullandığı ‘karma gerçeklik gözlüğü’, uzmanların tahminlerine göre 2022 yılında tanıtılacak. Hangi tarihte tanıtılacağına dair kesin bir bilgi olmamasına karşın fiyat konusunda bazı tahminler var. Magic Leap One ve Microsoft HoloLens 2 ile benzer bir fiyat aralığına sahip olması beklenen gözlüğün donanımı hakkında ise bazı yeni bilgiler ortaya atıldı.

Gözlüğün performansı Mac ile eşdeğer olabilir:

Şu ana kadar yaptığı analizlerin doğru çıkmasıyla ün kazanan Ming-Chi Kuo, 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunulacağını iddia ettiği gözlüğün donanımı hakkında da paylaşımlarda bulundu. Kuo’ya göre yeni gözlük; MacBook Air, MacBook Pro 13, Mac mini ve iMac gibi bilgisayarlarda kullanılan yonga setinin benzerine sahip olacak. Buna ek olarak gözlükte kullanılacak daha alt sınıf bir yonga seti de sensör verilerini işleyecek. Bu yonga setleri bir arada çalışarak gözlüğün ‘untethered’ olarak işlem yapabilmesine olanak sağlayacak.

Sanal gerçeklik deneyimiyle de donatılan Apple’ın yeni gözlüğünde iki adet Sony 4K Micro OLED ekran olacak. Gözlüğün sahip olduğu 8 optik modül de kullanıcıları artırılmış gerçeklik deneyimiyle buluşturacak. Buna ek olarak Wi-Fi 6E ile donatılan gözlük, güçlü bir bağlantı da sunuyor. Apple’ın gelecek on yıl içinde iPhone yerine ‘artırılmış gerçeklik gözlükleri’ satacağını ileri süren Kuo, bu süre içinde bir milyar kadar gözlük satılabileceğini öngörüyor.