Apple, Çin Yeni Yılı Temalı Video Yayınladı

Apple, 'iPhone ile çekildi' videolarına bir yenisini ekledi. Bu sefer videonun konsepti ise Çin yeni yılı oldu.

Apple, sık sık yayınladığı ‘iPhone ile çekildi’ videoları ile çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyor. Bu senenin ilk videosu ise gerçekten çok farklı ve ‘Vay be’ dedirtecek düzeyde. Bir kısa film minvalinde olan The Comeback isimli bu videonun teması ise bütün büyük şirketlerin pazarlama için büyük yatırım yaptığı Çin yeni yılı.

Çin yeni yılı temalı bu 'iPhone ile çekildi' videosundaki görüntüler gerçekten iPhone 13 ile çekilmiş. Ancak çekilen videolar tabii ki profesyonel düzenlemeden geçirilmiş. Videoda iPhone’un toz geçirmezlik gibi çeşitli özelliklerine de atıfta bulunuluyor. Lafı fazla uzatmadan gelin videoyu izleyelim ve beraber yorumlayalım.

The Comeback – iPhone ile çekildi

Bu kısa filmin açılış sahnesinde profesyonel bir film setini izliyoruz. Bir aktör ve onun dublörü bir aksiyon sahnesi çekiyorlar ve dublör sert bir şekilde düşerek kolunu yaralıyor. Aradan zaman geçiyor ve dublör köyüne, babasının yanına dönüyor.

Baba, oğluna köyünü tüm dünyaya duyurmak istediğini ve bir film çekmek istediğini söylüyor. Ben sadece bir dublörüm diyen genç adama babası, ‘köylülere çoktan yönetmen olduğunu söyledim’ diyor ve kısa filmimiz başlıyor.

Genel olarak bir baba oğulun hikâyesini ve Çin yeni yılını anlatan kısa film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.