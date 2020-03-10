Corona virüsüne karşı önlemler almaya çalışan Apple, belirlediği bölgelerdeki pek çok çalışanına bir haftalığına evden çalışma izni verdi. Bununla yetinmeyen Apple, Corona virüsü semptomlarını gösteren çalışanlarına süresiz izin verecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp onlarca ülkeye yayılan Corona virüsü, can almaya devam ediyor. Bugüne dek 114 bin 448 kişinin bulaştığı virüs, 4.026 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer, Corona virüsünden korunmak için önlemler alıyor olsalar da bu tedbirler yetersiz kalıyor ve virüs, yüksek bir hızla yayılmaya devam ediyor.

Corona virüsünün etkilemeye başladığı ülkelerden bir tanesi de ABD. Toplamda 754 Corona virüsü vakasının görüldüğü ülke, 26 vatandaşını bu virüs nedeniyle kaybetti. Hal böyle olunca da ABD merkezli şirketler ve ABD'liler, Corona virüsünden korunabilmek için önlemler almaya başladılar. Bu bağlamda harekete geçen şirketlerden bir tanesi de Apple oldu.

Çalışanlarının Corona virüsü kapmamasını, kaptıysa da bunu şirket bünyesinde yaymamasını isteyen Apple, imkanı olan tüm çalışanlarına bir hafta boyunca evden çalışma izni verdi. Bu önlemle de yetinmeyen Apple, Corona virüsünün semptomlarını gösteren çalışanlarına koşulsuz şartsız, süresiz izin vereceğini duyurdu. Apple'ın belirlediği bölgelerdeki neredeyse tüm çalışanlar, bu imkanlardan faydalanabiliyorlar.

Apple, çalışanlarına vereceği süresiz izin kapsamında resmi bir doktor raporu istemiyor. Apple için Corona virüsü semptomlarının görülmeye başlaması, süresiz için için yeterli bir durum. Üstelik çalışanların, bu izni alırken herhangi bir çekincelerinin olması da gerekmiyor. Yani çalışanlar, işten atılma korkusu olmadan süresiz izin alabilecekler.

Apple şu an için, dünya genelindeki perakende mağazalarını açık tutuyor. Yani tüketiciler, Corona virüsü salgınına rağmen Apple mağazalarını gezip, ürün satın alabiliyorlar. Fakat şirket, düzenleyeceği büyük toplantı ya da etkinlikleri iptal ederek çok sayıda çalışanını bir araya getirmemeye çalışıyor. Şirketin, çalışanlarına evden çalışma izni vermesinin amacı da şirketteki yoğunluğun önüne geçmek.

Apple CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açıklamalarda Japonya, Güney Kore, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Seattle ve California'daki çalışanların, bir hafta boyunca evden çıkmadan çalışmalarını sürdürebileceklerini ifade etti. Şu an için gerekli önlemleri aldığını düşünen Apple'ın ilerleyen dönemlerde neler yapacağı ise belirsizliğini koruyor.