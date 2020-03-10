Apple, iPhone'ların Nasıl Temizleneceğini Açıkladı

Corona virüsünün ABD'de yayılmaya başlaması, ABD merkezli şirketleri harekete geçirdi. Müşterilerine Corona virüsünden korunma yöntemleri anlatmaya başlayan şirketlerden bir tanesi de Apple oldu. Şirkete göre Apple ürünlerini temizlerken Clorox gibi temizlik ürünlerinin kullanılmasında hiçbir sakınca yok.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılan corona virüsü, her geçen biraz daha korkutucu hale geliyor. Bugün itibarıyla 4.026 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs en çok; Çin, İtalya, Güney Kore ve İran'ı etkiledi. Ülkemizde şu ana kadar görülmemiş olan Corona virüsü, vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken yetkililer de Corona virüsüne karşı önlem alabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Corona virüsü, dış ortamda canlı olarak kalabiliyor. Bu da her zaman için en çok kullandığımız uzvumuz olan ellerimizin, bu virüs için ideal bir taşıyıcı olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla Corona virüsü riski azalana ya da tamamen geçene kadar ilk olarak ellerimizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak sadece ellerimizi temiz tutmak tek başına yeterli değil. Gün boyunca ellerimizle en çok dokunduğumuz nesneler olan akıllı telefonların temizliği de fazlasıyla önemli.

Corona virüsünün sıçradığı ülkelerden bir tanesi de ABD oldu. Ülke genelinde bugüne dek 754 vaka görüldü ve uzmanlar, vaka sayısının yükselmeye devam edeceğini söylüyorlar. Hal böyle olunca da sosyal sorumluluk baskısı altına giren bazı şirket ve kuruluşlar, Corona virüsüne karşı ne gibi önlemler alınacağını kamuoyu ile paylaşmaya başladılar. Bu bağlamda açıklama yapan şirketlerden biri de Apple oldu.

Apple, iPhone ve diğer cihazların nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamaların dikkat çeken noktası, Clorox gibi güçlü temizlik ürünleri ile uyarılara dikkat ederek temizlik yapmanın iPhone ya da diğer cihazlara herhangi bir zararının olmaması. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Apple'ın bu konuyla ilgili neler söylediğine ve iPhone'larınızı nasıl temizlemeniz gerektiğine bakalım.

Apple'dan salgınlara karşı iPhone temizlik önerileri:

Apple, akıllı telefonlarınızı yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da antibakteriyel mendillerle silebileceğinizi söylüyor. Temizlik sırasında kumaş bez gibi temizlik maddelerin kullanılmaması gerektiğini ifade eden şirket, telefonların doğrudan temizlik malzemelerin içine daldırılmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Apple'ın açıklamalarına göre iPhone'ları temizlerken, yüzeylere fazla bastırmamak gerekiyor.

Apple'ın tavsiyelerine uymanız halinde, sahip olduğunuz iPhone veya Apple'ın diğer cihazlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Böylelikle hem telefonunuza zarar vermemiş hem de telefonunuzdaki hijyeni sağlamış olacaksınız. Corona virüsünün can almaya devam ettiği şu günlerde, özellikle elleri ve akıllı telefonları temiz tutmak gerekiyor gibi görünüyor.