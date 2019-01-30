Apple: Türkiye'de iPhone Fiyatlarını Düşürüyoruz

Apple CEO'su Tim Cook, Reuters'a yaptığı açıklamalarda 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidileceğini belirtti.

Facebook ve Tim Cook cephesi, geçtiğimiz yılın ortalarından beri serbest düşüşe geçen Apple satışları ile ilgili ilk radikal adımı atıyor. Özellikle son 1-2 ayda, satışların düşmesini çok fazla umursamadıkları ve 'kısa vadeli bir dalgalanma' gibi gördükleri yönündeki açıklamalar, şirketin hissesine hiç de olumlu katkı yapmamıştı.

Apple CEO'su Tim Cook, Reuters'a konuştu ve ilk defa Türkiye ile Çin'de satışların dramatik olarak düştüğünü kabul etti.

İşte o kritik açıklamalar:

"iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda %33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz."

Görünen o ki son birkaç ayda rahatından geçilmeyen Tim Cook, en sonunda meşhur panik butonuna basmış durumda. Çin, Türkiye, Hindistan ve Brezilya'nın başını çektiği bu ülkelerde ne zaman ürünlerin indirime gireceği ise henüz açıklanmadı.