Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bu hafta "Confetti" isimli yepyeni bir iCloud özelliği tanıtabilir. Bu özellik, insanları etkinliklere davet etme odaklı olacak.

Apple, ürünlerini kullanan kullanıcıların deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yenilikler üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise şirketin çok yakında çıkarabileceği bir özellik ortaya çıktı. Özellik, en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından bildirildi.

Gurman’ın aktardığına göre Apple, şimdilik “Confetti” kod adıyla bilinen yepyeni bir iCloud tabanlı özellik üzerinde çalışıyor. Üstelik çok işinize yarayabilecek bu özellik, her an tanıtılabilir.

Bu hafta gelebileceği düşünülen “Confetti”, insanları etkinliklere davet etmenin yepyeni bir yolu olacak

İddiaya göre Confetti, bir davet etme özelliği olarak karşımıza çıkacak. Gurman özelliği “insanları partilere, toplantılara ve etkinliklere davet etmenin yeni bir yolu” şeklinde tanımlıyor.

Confetti’nin tamamen ayrı bir uygulama mı olacağı yoksa hâlihazırda var olan Takvim gibi uygulamalardan birine mi entegre edileceği belli değil. Ayrıca nasıl çalışacağına dair de pek detay yok. Ancak Apple’ın uzun yıllardır takvim özelliklerini iyileştirmek istediğini biliyorduk. Muhtemelen de yeni kullanışlı özellik, bu hedeflerin bir adımı olarak geliyor.

Gurman, özelliğin iOS 18.3’ün bir parçası olacağını belirtirken bu hafta içinde kullanıma sunulabileceğini de eklemiş. Doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.