Apple, yalnızca iPhone 11 serisi için yeni bir iOS 18.3 güncellemesi yayımladı. Yeni güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor.

Apple, iOS 18.3 sürümü için yalnızca iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerine özel bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin içeriğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncellemenin yalnızca bu modellere sunulması ise belirli bir hata düzeltmesine yönelik olduğunu gösteriyor.

Apple, iOS 18.3 güncellemesinde büyük ölçüde Apple Intelligence teknolojisine odaklandı. iPhone 11 serisi, donanım gereksinimlerini karşılamadığı için bu yapay zeka özelliklerini destekleyemedi. Yeni güncellemenin yalnızca iPhone 11 serisine sunulması ise bu modellere özgü bir teknik hatanın giderilmesine yönelik olduğu izlenimini verdi.

Güncelleme ne gibi yenilikler getiriyor?

Apple, bu güncellemeyi 22D64 yapı numarasıyla yayımladı. Geçtiğimiz hafta sunulan 22D63 sürümünden farklı olan bu güncelleme, yalnızca iPhone 11 serisine özel olarak hazırlandı. iPhone 12, 13, 14, 15 ve daha eski modeller olan XS ile XR için ise herhangi bir ek güncelleme paylaşılmadı. iPhone 11 serisinin, iOS 18'i destekleyen en eski cihazlardan biri olması ve büyük ihtimalle iOS 19 güncellemesini alamayacak olması, güncellemenin yalnızca bu modellere sunulmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.

iOS 18.3 güncellemesi yalnızca Apple Intelligence odaklı değil. Yeni sürümle birlikte Hesap Makinesi uygulaması, daha önce kaldırılan bir özelliğini geri kazandı. Kullanıcılar artık eşittir (=) tuşuna art arda basarak son işlemi tekrar edebiliyor. Aynı zamanda Ev uygulaması, HomeKit ve Matter destekli robot süpürgeleri kontrol etme yeteneğine kavuştu.

Ancak iPhone 11 serisine özel olarak yayınmlanan 22D64 güncellemesi, büyük ihtimalle hata düzeltmelerine odaklanıyor. Daha önceki iOS 18.3 sürümünde, Apple Music'in uygulama kapatılsa bile çalmaya devam etmesi ve Siri kullanırken klavyenin kaybolması gibi sorunlar tespit edilmişti. Yeni sürüm ile birlikte iPhone 11 modellerinde yaşanan bu sorunların giderilmesi bekleniyor.

Güncelleme nasıl yüklenir?

iPhone 11 serisi için sunulan bu güncellemeyi yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz: