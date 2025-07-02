Apple, eski Vision Pro mühendisine dava açtı. Rakip şirket Snap'e geçen çalışanın, gizli şirket verilerini çaldığı öne sürülüyor.

Apple’ın 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, geçtiğimiz yıl resmen piyasaya sürülmüştü. Bugün gelen haberler ise şirkette Vision Pro üzerinde çalışan bir kişiyle alakalı bir kriz yaşandığını gösterdi. Öyle ki teknoloji devi, Di Liu isimli eski Vision Pro mühendisine ABD’de dava açtı.

24 Haziran günü açılan davadaki dosyada, Vision Pro’nun geliştirilme sürecinde kıdemli mühendis olarak görev yapan Liu’nin cihazın gizli araştırma verilerini çaldığı öne sürüldü. Bunu da geçtiği rakip şirkette kullandığı iddia edildi.

Çalınan verileri benzer bir pozisyona geçtiği Snap’in ürünlerinde kullanmakla suçlanıyor

Apple’ın iddiasına göre Liu, işinden ayrılırken yalan söyleyerek nedeninin sağlık sorunları olduğunu belirtti. Bunun yerine ise Snapchat’in geliştiricisi olan Snap’te benzer bir pozisyona geçti. Tam geçmeden önce ise Vision Pro sürecindeki gizli ticari verileri içeren şirket verilerini indirdi.

Apple, Liu’nin sağlık nedenleri yüzünden ayrılması nedeniyle şirket sistemlerine erişimini hemen kapamadı. Normalde rakip şirkete geçme durumlarında bu yapılırdı ancak sağlık gibi başka nedenlerden dolayı ayrılınca acele edilmiyordu. Suçlamalara göre mühendis işte tam olarak bunun sonrasında iş bilgisayarından dosyaları kopyaladı ve hatta bazılarının ismini değiştirdi. Apple, tam olarak hangi dosyaların indirildiğini bilinmese de hassas ve gizli verileri içerdiğini söylüyor.

Şirket, iddiasında mühendisin eylemlerinin kasıtlı olduğunu ve bilgilerin Snap’in AR ürünleri geliştirme sürecinde kullanılmak için alındığını söylüyor. Ancak Snap, dava dosyasında geçmiyor. Şirket, bunun yerine direkt Liu’ya yönelmiş durumda ve finansal olarak zararının karşılanmasını istiyor. Snap ise yaptığı açıklamada bu bireyin yaptıklarıyla bir alakalarının olmadığını söylüyor. Şirketin eski çalışanına açtığı ve büyük suçlamaların yer aldığı bu davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek.