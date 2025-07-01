Apple Türkiye bugün yayımladığı yeni reklamla iPhone 16 Pro'nun 'Kamera Denetimi' tuşunun kullanım alanlarını tanıtıyor.

Apple bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde iPhone 16 Pro’nun yeni reklamını yayınladı. "Snap-a-Mole" adlı bu yeni reklamda, telefonun son serideki dikkat çeken Kamera Denetimi özelliğine dikkat çekiliyor.

Yayımlanan yeni reklamda bir fotoğrafçının iPhone 16 Pro ile hızlıca fotoğraf çektiği, parmak hareketleriyle yakınlaştırma yaptığı ve fotoğraf stilini de kolayca değiştirdiği görülüyor. Apple iPhone 16 serisini ilk tanıttığında değindiği pratik ve hızlı çekimler yapabilme özelliğine bu yeni reklamda da değiniyor.

Yeni iPhone 16 Pro reklamı:

Apple'a göre Kamera Denetimi tuşu sayesinde hiçbir anı kaçırmadan fotoğraf çekmek hiç olmadığı kadar daha kolay. Ayrıca reklam “Anında yakala” mesajıyla son buluyor.

iPhone 16 serisindeki yeni Kamera Denetimi tuşu bu tip anlarda ne kadar işlevsel olsa da kullanıcılar zaman zaman yanlışlıkla dokunduklarını ve Apple'ın anlattığı kadar inovatif bir tuş olmadığını söylüyordu.

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