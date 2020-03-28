Geçtiğimiz günlerde 2020 model MacBook Air'ı duyuran Apple, yeni cihazlarında bazı devrimsel değişikliklere gitmek istiyor gibi görünüyor. Teknoloji devinin aldığı bir patent, iPhone'larda yer alan Face ID sisteminin iMac ve MacBook'lara getirilebileceğini gösteriyor.

Yaklaşık 10 gün önce 2020 Model MacBook Air'ı ve 2020 model iPad Pro'yu duyuran ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilindiği üzere iPhone'larda biyometrik giriş yöntemlerini kullanıcılarına oldukça stabil şekilde sunan bir şirket. Touch ID adındaki sistemle karşımıza çıkan firma, iPhone'lardaki 'Home' tuşunu ortadan kaldırdıktan sonra Face ID'yi getirmişti. Bu sayede iPhone kullanıcıları telefonlarını hiçbir şifreye gerek duymadan açabiliyorlardı.

iPhone'lardaki bu kullanım rahatlığı, yakında Apple'ın bazı diğer cihazlarına da gelebilir. Patently Apple tarafından yeni keşfedilen bir patent, firmanın iMac ve MacBook için Face ID üzerinde çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor. Bu özellik iMac ve MacBook cihazlarını daha kullanışlı hâle getirse de kullanıcıların bazılarının memnun olmayacağı noktalar da söz konusu.

Face ID için iMac ve MacBook ekranlarında çentikli tasarıma geçiş yapılabilir:

Patently Apple'ın ortaya çıkardığı patent görselinde de görebileceğiniz üzere yeni MacBook tasarımında ekranın üst kısmında bir çentiğe yer veriliyor. Bu çentiğe yerleştirilecek kamera, kullanıcıların Face ID özelliğini kullanabilmesini sağlıyor. Çentik tasarımından memnun olmayan iPhone kullanıcıları düşünüldüğünde Apple'ın yeni potansiyel tasarım hamlesi bazı kullanıcıların canını sıkabilir.

iMac içinse durum MacBook'tan biraz daha farklı. MacBook'ta yerden tasarruf etmek için daha minimal tasarlanan çentik, iMac'te iPhone'lardaki çentiğin genişletilmiş hâli olarak karşımıza çıkıyor. iMac için yayınlanan patent görselini de aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Bahsi geçen tasarımların şu anda patentinin alındığını düşünürsek Apple, yeni MacBook ve iMac modellerinin tasarımlarında değişikliğe gidebilir. Tabii alınan her patentin hayata geçirilmediğini de unutmamak gerekiyor. Yani Apple, bu çalışmayı araştırma geliştirme safhasında sonlandırabilir. Tüm bu ihtimallerden hangisinin gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.