Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da fark edilen bir paylaşıma göre Apple, yanlışlıkla Galaxy Z Flip 7'ye ait bir reklam paylaştı.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7, şimdiden satışlarda büyük ilgi görüyor olsa da bugün ilginç bir gelişme yaşandı. Apple’ın Çin'in sosyal medya platformu Weibo'daki resmî destek hesabı, yanlışlıkla Galaxy Z Flip 7'nin tanıtım videosunu paylaştı.

Weibo platformunda paylaşılan ve hızla silinen video, 2 dakika 20 saniye uzunluğundaydı. Videoda Galaxy Z Flip 7'nin özellikleri detaylıca anlatılıyor, One UI 8 arayüzü gösteriliyordu. Üstelik videoya yüklenen küçük resmin bile aslında App Store reklamı olması gerektiği söyleniyor. Yani video görünüşe göre tamamen yanlışlıkla paylaşılmış.

Apple'ın paylaşımı şu şekildeydi:

Bu hatanın nedeni olarak iki teknoloji devinin Çin'de aynı sosyal medya ajansını kullanıyor olması gösteriliyor. Büyük ihtimalle içerikler karıştı ve Samsung reklamı, Apple hesabından paylaşıldı.

Her ne kadar komik ve şaşırtıcı olsa da, bu tür sosyal medya kazaları nadir değil ama Apple gibi titiz bir markanın, rakibi Samsung’un tanıtımını yapması gerçekten sıra dışı. Kim bilir, belki bu hata Samsung’a ekstra satış bile getirir...