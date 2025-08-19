Kısa süre önce ortaya çıkan iddialar yeniden köpürdü: 2026’da iPhone 18’in standart modeli tanıtılmayacak. Apple, iPhone 18 Pro ve katlanabilir modelleri sonbaharda duyuracak. iPhone 18 ve 18e ise 2027’de duyurulacak.

Bildiğiniz gibi Apple, SE gibi yan modelleri dışarıda tutarsak uzun yıllardır iPhone serisinin tüm modellerini eylül ayında düzenlediği lansman etkinliğinde tek seferde tanıtıyor. İlk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialara göre gelecek yıl bu gelenek bozulacak. Eylül 2026'da yalnızca iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone tanıtılacak. Standart iPhone 18 ise 2027'nin bahar aylarında tanıtılacak.

İlk kez geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bu iddialar yeniden alevlendi. ETNews’e göre şirket, iPhone 18 modelini 2026 sonbaharında tanıtmayacak; yalnızca Pro, Air ve katlanabilir Fold modelleri bu dönemde piyasaya sürülecek. Temel iPhone 18 ile iPhone 18e modelleri ise ilkbahar 2027’ye ertelenmiş durumda. Tamam da Apple, neden böyle bir değişiklik planlıyor?

iPhone'lar artık bu tarihlerde tanıtılacak

Tanıtılacağı Tarih iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold Eylül 2026 iPhone 18

iPhone 18e Mart-Nisan 2027

Apple, sonbahar lansmanlarını daha yenilikçi ve dikkat çeken modellere odaklamayı planlıyor. Resmi adını henüz bilmediğimiz iPhone Fold bu stratejinin merkezinde yer alıyor. iPhone 18 ve iPhone 18e gibi modeller ise mart-nisan aylarında gün yüzüne çıkarak Apple hayranlarının ilgisi ve iPhone satışlarının trendi yılın geneline yayılmış olacak. Mevcut süreçte iPhone satışları yılın son çeyreğinde ve bir sonraki yılın çeyreğinde zirveyi görürken özellikle yaz aylarında ciddi şekilde düşüyor.