Teknoloji devi Apple’ın Haritalar uygulaması, Black Lives Matter hareketine destek veren bir güncelleme aldı. Apple Haritalar’a gelen güncelleme, ABD'nin başkenti Washington’da bir caddeye yazılan devasa Black Lives Matter yazısının kullanıcılar tarafından net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor.

ABD’de Black Lives Matter protestoları devam ederken, harekete destek veren kişi ve kurumlar yeni adımlar atmaya devam ediyor. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Beyaz Saray yakınındaki 16. Cadde’ye, iki bloğu kaplayacak şekilde devasa bir Black Lives Matter yazdırmıştı.

Yazının tamamlanmasının ardından Apple, devasa yazının mobil uygulamada da görülebilmesi için Apple Haritalar’a bir güncelleme yayınladı. Apple Haritalar’ın güncellenmesiyle tüm çevre olduğu gibi kalırken iki blok boyunca uzanan Black Lives Matter yazısı rahatlıkla görülebilir hale geldi.

Apple, haritalar uygulamasını güncelleyerek harekete verdiği desteği bir kez daha gösterirken Google, kendi uygulaması için henüz bir güncelleme yayınlamadı. Bu nedenle Google Haritalar'dan 16. Cadde'ye bakıldığında yazı henüz görünmüyor.

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemleri desteklemek için yapılan devasa yazı, birçok insan tarafından bir sanat eseri olarak değerlendirildi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis de açıklamasıyla yazıyı, “güçlü bir sanat eseri” olarak tanımladı.