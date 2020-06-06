Apex Legends’ta ‘Black Lives Matter’ Mesajı Gösteriliyor

Respawn Entertainment, Apex Legends’a giriş yapan her oyuncunun karşısına ‘Black Lives Matter’ mesajı göstermeye başladı. Mesajla birlikte Respawn’ın siyahi topluluğa olan desteği de paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde polis tarafından öldürülen George Floyd isimli vatandaş, ülkedeki ırkçılık tartışmalarını körükleyen son olay oldu. ABD’li vatandaşlar, ırkçı eylemlere karşı çıkmak için günlerdir ülke genelinde protestolar düzenliyor.

ABD’deki üzücü olaya tepkiler birçok büyük şirketten de gelmeye başladı. Bu şirketler arasında oyun dünyasının en büyük isimleri de yer alıyordu. Oyun şirketleri, planladıkları etkinlikleri ertelediklerini açıkladı ve ırkçılığa karşı alacakları yeni önlemleri açıkladı.

Oyuncuların karşısına çıkan mesaj:

Son olarak Respawn Entertainment, günümüzün popüler battle-royale oyunlarından Apex Legends’ta ABD’de yaşanan olaylara dikkat çekti. Geliştirici şirket, Apex Legends’a giriş yapan oyuncuların karşısına bir mesaj göstermeye başladı. Bu mesajla birlikte ‘Black Live Matter’ hareketine destek verildi.

Apex Legends’ın oyunculara gösterdiği mesaj yalnızca Black Lives Matter yazısıyla sınırlı değildi. Oyuna giriş yapan oyunculara gösterilen mesajda “Siyahi topluluğa karşı hâlâ tartışılmaz bir şekilde mevcut olan köklü bir ayrımcılık var ve bu kabul edilemez. Birey ya da kurum fark etmeksizin yapılan ırkçılık toplumumuzda mevcut olmamalıdır. Irkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadelede tüm siyahi meslektaşlarımız, ortaklarımız, ailelerimiz ve dostlarımızla birlikteyiz.” ifadesi yer aldı.

Apex Legends’ta oyunculara gösterilen bu mesaj, oyuncular her oyuna giriş yaptıklarında karşılarına çıkıyor. Gösterilen mesajın yanı sıra Apex Legends’ın ana sayfasında Black Lives Matter’ın ikonu yer edinmiş durumda. Bu ikona tıklayan oyuncular, EA’in yakın zamanda yaptığı açıklamaya yönlendiriliyor.

Electronic Arts, yaptığı son açıklamasında ABD’de ve dünya çapında ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden organizasyonlara 1 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurmuştu. Bununla birlikte şirket, gönüllülük işlerine yönelik yeni planlarını da açıklamıştı.