Apple Haritalar, Uluslararası Havalimanları Konseyi ile yapılan ortaklıkla havalimanlarında COVID-19'la ilgili alınan önlemleri ve seyahat rehberini kullanıcılara bildirecek.

Apple Haritalar’a geçtiğimiz günlerde COVID aşı konumları özelliği eklenmişti. Bugün eklenen özellikle birlikte Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), havalimanlarının seyahat yönergelerini Apple’la paylaşarak, havalimanına gelecek yolcular için detaylı bilgi akışı sağlamaya başladı.

ACI Dünya Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira hava yolculuğunun tekrar kazanılması, sektörün refah ve sağlığı için Apple’la yapılan anlaşmanın önemine değindi. Oliveira, “Yolcuların havayolu kullanımı ve bilgilendirilmesi için önemli olan bu rehberler, insanların yolculuklarını planlamasına yardımcı olacak ve hava yolculuğunda güvenin tekrar sağlanmasına katkıda bulunacak” dedi. Uluslararası uçuşlarda en büyük problemlerden bir tanesi PCR testi ve aşı karneleri. Birçok yolcu bunun gerekli bir belge olduğundan bihaber olarak havalimanlarına gidiyor.

Apple Haritalar uygulamasından herhangi bir havalimanı için yol tarifi alın

Uygulamanın nasıl çalıştığını anlamak için herhangi bir havalimanından yol tarifi alarak işe koyulabilirsiniz. Biniş yapacağınız havalimanının yönergeleriyle, varış yapacağınız havalimanının yönergeleri birbirinden farklı olabilir. Apple Haritalar sayesinde artık ikisi konusunda da bilgi sahibi olabileceksiniz. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ile yapılan bu protokol dünyada teknoloji devleriyle, küresel işletmelerin ortaklaşa birçok işe adım atabileceğinin de kanıtı oldu.

Apple’ın son dönemde COVID-19 için gerçekleştirdiği birçok değişiklik ve güncelleme firmanın sağlık alanında toplum yararına çalışma yapmaya başladığını gösteriyor. Apple Haritalar’a yeni güncelleme de kabalık kontrol ve risk analizinin de gelmesi bekleniyor.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın getirdiği yeni güncellemeleri beğeniyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.