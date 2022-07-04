Apple'ın Haritalar uygulaması için yeni bir özellik geliştiriliyor. Uygulamanın kodlarından edinilen bilgilere göre Apple Haritalar, yakın bir gelecekte elektrikli bisikletler için de rotalar oluşturmaya başlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın navigasyon uygulaması Haritalar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uygulamanın kodları üzerinde incelemeler yapan bağımsız iOS geliştiricisi Steve Moser, bu uygulamaya gelecek yeni bir özelliği açığa çıkardı. Bu özellik, bisiklet kullanan, özellikle de elektrikli bisiklet kullanan kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Hem Google hem de Apple'ın navigasyon hizmetleri, kullanıcılara rotalar oluşturarak zaten işleri kolaylaştırıyor. Ancak rotalar bugüne dek yürüyüş, otomobil ve toplu taşımalar ile ilgiliydi. Haritalar uygulamasının kodları ise bu durumun değişeceğini gösteriyor. Apple, giderek yaygınlaşan elektrikli bisikletler için de rotalar oluşturacak.

Apple Haritalar'ın bisiklet güzergahlarını göstereceğini düşündüren kod bölümü:

Kodlardan anlayabildiğimiz kadarı ile Apple Haritalar, yakın bir gelecekte elektrikli bisikletler için özel rotalar oluşturup, tahmini varış sürelerini göstermeye başlayacak. Böylelikle kullanıcılar, elektrikli bisikletler için en uygun yolları kolaylıkla bulabilecekler. Ancak burada kafa karıştıran bir detay var. Apple, neden elektrikli bisikletler üzerinde ayrıca odaklanma ihtiyacı hissetti?

Kodlar açıklayıcı olmasa da Apple'ın elektrikli bisikletler üzerinde durması, muhtemelen rotaların kendisi ile alakalı. Bilindiği üzere elektrikli bisikletler, yokuş yukarı çıkmak gibi sürücüyü yoracak durumlarda destekleme özelliğine sahip. İşte nedenin bu olduğu düşünülüyor. Apple, elektrikli bisiklet kullanıcıları için yokuşlu yolları da rotalara dahil etmiş ve bu sayede hedefe en hızlı şekilde ulaşmayı amaçlamış olabilir. Özellik kullanılabilir olduğunda, daha fazla bilgi edinebileceğiz...