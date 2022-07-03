Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple hakkında yazdığı söylentilerin doğru çıkmasıyla bilinir. Kendisinin son haberinde Apple Watch Series 8’de bir ateş ölçer mekanizması bulunacağını belirtiyor.

Apple’ın giyilebilir teknoloji başlığında en popüler ürünü olan Apple Watch’ın son serisi Series 8 hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. Daha önce sizlere Apple Watch Series 8’in tasarımının ve fiyatının ortaya çıkmasından bahsetmiştik.

Şimdi ortaya çıkan bir söylentiye göre, daha doğrusu daha önce Apple hakkında yaptığı tahminleri doğru çıkan Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre Apple Watch Series 8’te bir vücut ısısı ölçme sensörü bulunacak.

İşte şimdi milenyuma giriyoruz: Apple Watch 8’de vücut ısısı ölçer olacak!

Gurman, Apple Watch Series 8'in vücut ısısı algılama özelliğine sahip olacağına inanıyor. Vücut ısısı özelliği, alın veya bilek termometresi gibi belirli bir okuma sağlamaz ancak ateşiniz olduğunu anlayabilir. Daha sonra Apple Watch, doktorunuzla konuşmanızı veya özel bir termometre kullanmanızı önerebilir.

Apple Watch Series 8'e bu yıl içinde gelecek olan vücut ısısı sensörü özelliği, vücudunuzda neler olduğu hakkında size bir fikir verebilecek ve tıbbi bilgi içermesi gerekmeyen kandaki oksijen oranı sensörüne benzeyecek gibi görünüyor.

Tabii ki Apple’ın yıllar önce teknolojik aletlere getirilmiş özellikleri ‘yepyeni, harika’ şeklinde sunmasına hepimiz alışkınız, bu da onlardan biri. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.