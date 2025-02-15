Aylardır beklenen yapay zekâ destekli yeni Siri'nin ertelendiği öne sürüldü. Nedeni ise Apple'ın yaşadığı sorunlar.

Apple, ilk olarak geçen yaz duyurduğu Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini ekimden beri yavaş yavaş sunuyordu. Ancak Siri’nin üretken yapay zekâ ile çağ atlatacak versiyonu bir türlü çıkış yapamamıştı.

Beklentiler, yeni Siri’nin nisanda kullanıma sunulması beklenen iOS 18.4 ile geleceği yönündeydi ancak Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman, daha da bekleyebileceğimizi aktardı.

Yazılım ve mühendislik problemleri nedeniyle yeni Siri ertelenebilir

Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni Siri konusunda mühendislik ve yazılım sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu nedenle de özelliğin daha da ileri bir tarihe ertelenebileceği anlamına geliyor. Zaten daha önce yeni Siri’yi test eden çalışanlardan gelen bilgiler de henüz versiyonun pek iyi çalışmadığını göstermişti. Bu yüzden ertelenme ihtimali pek şaşırtıcı değil.

Eğer gerçekten ertelenirse ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok. Ancak muhtemelen mayısta çıkacak iOS 18.5 sürümüne kalabilir.

Yeni Siri, şu anki versiyonunu çok başka seviyeye taşıyacak. Üretken yapay zekâ desteğiyle soruları daha iyi anlama ve yanıt verme, uygulamalar arasında işlemler yapabilme, ekran farkındalığı gibi birçok yenilik getirecek. Tabii kullanıma sunulabilirse.