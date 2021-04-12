Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, popülarite konusunda Amazon ve Google ürünlerinin epey gerisinde kalan HomePod'u Apple TV'ye entegre ederek daha işlevsel bir ürün haline getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, “HomePod” adlı ürünü ile akıllı hoparlör pazarına giriş yapmış ancak HomePod, hem yüksek fiyatı hem de limitli işlevselliği ile popüler bir ürün haline gelememişti. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, HomePod’dan tam anlamıyla vazgeçmiş değil ve daha komple bir cihaz ile popüler bir ürün haline gelebileceğini düşünüyor.

Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, HomePod ile Apple TV’yi, FaceTime destekli bir kamerayı da içerecek şekilde birleştirme fikrini gözden geçiriyor. Buna göre Apple TV, entegre bir HomePod hoparlör ve bir kamera ile birlikte gelecek. Bu sayede kullanıcılar, Apple TV’yi bağladıkları televizyonlarından video konferans görüşmelerine katılabilecekler.

Apple, HomePod ile Apple TV'yi tek bir üründe birleştirebilir

Şu an için Apple’ın söz konusu ürün ile ilgili planları netleşmiş değil ancak gerçekleşmesi halinde HomePod’un tüm işlevlerini destekleyen bir Apple TV ile karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısı ile Apple TV ile müzik dinleme ve kumandasız bir şekilde Siri’yi kullanmak da mümkün olacak.

Yine Gurman’a göre Apple, akıllı hoparlör pazarının liderleri olan Google ve Amazon ile daha çetin bir rekabete girebilmek için gelişmiş, dokunmatik ekrana sahip bir HomePod modeli üzerinde de çalışıyor. Bu ürün için de kısaca HomePod ile iPad’i bir araya getiren bir ürün diyebiliriz. Ayrıca yine video görüşmelerde kullanılabilecek bir kamerasının olacağı da ifade ediliyor.

Mark Gurman, her iki ürünün de henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ifade ediyor. Dolayısı ile dokunmatik ekranlı bir HomePod ya da HomePod gömülü bir Apple TV’nin gelip gelmeyeceği hakkında konuşmak için fazlasıyla erken. Yine de Apple’ın iPhone’ların yüzdesel bazda gelir yükünü hafifletmek için farklı sektörlerdeki gelirlerini artırma isteğini düşünürsek daha işlevsel bir HomePod ile karşımıza çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.