Dreame, Yeni Nesil Ev Ürünlerini İstanbul'da Tanıtacak

Akıllı ev aletleri pazarının önemli isimlerinden olan Dreame Technology, yeni nesil ürünlerini 15 Kasım tarihinde İstanbul'da tanıtacak.

Tüketici elektroniği pazarındaki önemli markalardan olan Dreame Technology, İstanbul'da The Ritz-Carlton Grand Hall'de bir lansman düzenleyecek. 15 Kasım günü düzenlenecek lansmanda tanıtılacak ürünler arasında hepsi-bir-arada temizlik robotu DreamBot L20 Ultra, yeni nesil süpürgeler Dreame R20 ve DreameH12 Dual, saç kurutma makinesi Dreame Hair Glory ve robot köpek DreameDog yer alacak.

Evi de kendini de temizleyen süpürge: DreameBot L20 Ultra

Dreame Technology'nin hepsi-bir-arada temizlik robotu olan DreameBot L20 Ultra, ev temizliğini oldukça kolaylaştırıyor. Kullanıcıya ihtiyaç duymadan tam 75 gün boyunca kendi başına temizlik yapabilen bu cihaz, toz hanesini otomatik olarak boşaltabiliyor, paspaslarını temizleyip kurulayabiliyor, su ve solüsyonları da bağımsız olarak doldurabiliyor. 150 dakikalık batarya ömrü olan cihaz, 7000Pa'lık vakumlama gücüne sahip.

Dreame R20 kablosuz süpürge

Zemin tipine göre uygun temizlik modunu seçebilen, mavi ışıklı LED Optik Teknolojisi ile donatılmış olan Dreame R20, pratik bir temizlik çözümü sunuyor. Dreame R20, kumaş kaplı mobilyalar gibi temizlemesi zor yüeylerde bile başarılı performans veriyor ve %99,9 toz filtreleme oranına sahip.

Dreame H12 Dual ile temizlik kolaylaşıyor

Dreame H12 Dual, hem yer yıkaması yapabilen hem de halı ve mobilya yüzeylerini süpürebilen bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Kısa süre içerisinde kablouz dikey süpürge ya da el süpürgesi olarak kullanılabilen cihaz, temizlik sonrasında fırça ve toz hanesini su ve deterjanla yıkayıp kurutuyor.

Saç kurutmayı kolaylaştıran Dreame Hair Glory

Yeni nesil saç kurutma makinesi Hair Glory ile saçlar kolayca ayrışırken yalnızca 2 dakika gibi kısa bir sürede de kurutuluyor. Bu hızın kaynağı ise cihazın yüksek hava akışı sağlayan motoru. 4 farklı sıcaklık ve 2 farklı hız ayarı buluna cihaz, negatif iyon teknolojisi ile elektriklenmeyi de büyük oranda azaltıyor.

Etkinlikte ayrıca akıllı robot köpek DreameDog da tanıtılacak. Baş-vücut koordinasyonu olan ilk dört ayaklı biyonik robot olan DreameDog, sahibiyle sesli iletişim kurabilecek, dokunuşlara tepki verebilecek, hareketleri taklit edip oyun oynayabilecek. Ayrıca robot köpek özelleştirilebiliyor.