Film endüstrisi neredeyse oluştuğundan beri piyasada yer alan fantastik filmlerin birçoğu, gerçek hayatta nesilden nesle anlatılan mitolojik ve efsanelerden türemiş karakterlerin hikayelerinden esinlenerek ortaya çıkarılmıştır. Thor, Odin, Hercules ve Medusa gibi popüler mitolojik karakterlerin gerçek hikayeleri nedir diye merak ediyorsanız buyurun göz atalım.

Popüler filmlerde karşımıza çıkan çoğu mitolojik karakterler genellikle Yunan, Roman ve İskandinav mitolojisinden gelir. Tabii bu gördüğümüz her karakterin belirli bir mitolojiye ait olduğunu göstermez zira birçoğu de şehir efsanelerinden türemiştir. Günümüzde de aslında birçok fantastik film karakteri daha çok efsanelere dayanıyor.

Marvel Sinematik Evreni’nden tanıdığımız ve muhtemelen en çok bilinen mitolojik film karakteri olan Thor ve onun babası Odin’den tutun da geçmişin efsanelerinden biri olan Troy filminden Achilles’e kadar popüler filmlerde gördüğümüz mitolojik karakterlerin gerçek hikayeleri konulu içeriğimize gelin beraber göz atalım.

Popüler filmlerdeki mitolojik karakterlerin gerçek hikayeleri:

Thor

Loki

Odin

Leonidas

Hercules

Achilles

Perseus

Medusa

Zeus

İskandinav mitolojisi'nden Thor

Yer aldığı film: Thor, Thor: The Dark World Thor: Ragnarok, Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame

Kökeni: İskandinav Mitolojisi

Diğer bilinen adlarıyla Donar, Donner, Thunraz veya Thunor olarak bilinen Thor, İskandinav Mitolojisinde Odin’in oğlu, yıldırım tanrısı ve Mjölnir adlı efsanevi çekici kullanmaya laik olan nadir kişilerden biri olarak anılır. İskandinav mitolojisindeki en güçlü tanrılardan biri olan Thor, bu gücünü babası Odin’in ona teslim ettiği iki sihirli nesneden alır.

Bu nesnelerden biri Mjölnir isimli çekiçtir. Brokk ve Eitri isimli iki cüce kardeş tarafından dövülen bu çekiç yapım aşamasındayken, Thor’un kardeşi Loki, sinek kılığına girip cüceleri rahatsız etmiştir ve kazara çekicin sapı olması gerektiğinden daha kısa olmuştur. Bir diğer nesne ise Megingjord isimli altın kemerdir. Bu kemer, Thor’un gücünü ikiye katlar. Thor için, “Hiç kimse ama hiç kimse onun büyük kahramanlıklarını akılda tutup ezbere söyleyecek kadar bilge değildir” denir.

Thor'ın kardeşi Loki

Yer aldığı film: Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame

Kökeni: İskandinav Mitolojisi

Tam adı Loki Laufeyson olan Loki, İskandinav Mitolojisinin en kurnaz ve en kötü olan tanrısıdır. Bazı tasvirlerde boynuzlu olan Loki, aynı zamanda şekil değiştirme yeteneğine de sahiptir. Loki’nin Fenrir, Hel, Narfi ve Vali adlarında dört çocuğu bulunmaktadır. Aynı zamanda cinsiyette değiştirebilen Loki, bir aygırı baştan çıkartmak için bir kısrağa dönüşmüş ve sekiz bacaklı Sleipnir isimli at doğmuştur. Loki bu atı babası Odin’e hediye etmiştir.

Aslen soyu Buz Devi olan Loki, gerçek babası Farbauti ve annesi Laufey’in savaşta ölmesine sebep olan bilgileri Odin’e verdikten sonra Odin tarafından evlat edinilmiştir. Bir efsaneye göre Ragnarok, Asgaard’ı vurduğu zaman Loki ve Heimdall savaşacak ve bu savaşın bir galibi olmayacaktır, ikisi de orada ölecektir ve yeni Asgaard oluşmaya başlayacaktır.

Yunan Mitolojisi'nden Zeus'un İskandinav karşılığı Odin:

Yer aldığı film: Thor, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok

Kökeni: İskandinav Mitolojisi

Bazı önemli akademisyenlerin dediğine göre Türk kökenli olan Odin, İskandinav Mitolojisinde ‘Savaş ve Bilgelik Tanrısı’ olarak anılır ve en güçlü tanrıdır. Anglo Sakson Mitolojisinde Woden olarak anılan Odin’in kutsal günü Çarşamba olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple İngilizce’de ‘Çarşamba’ anlamına gelen ‘Wednesday’ buradan gelmektedir. (Eski İngilizce: Wodensday)

İsveçli tarih profesörü Sven Lagerbring, Odin’in Türk kökenli olması hakkında şu ifadeleri kullanıyor: “Atalarımız Odin’in yoldaşları olan Türklerdir. Bu konu hakkında yeterince kanıtımız da bulunmakta. Bazı insanlar onların Got (barbar) olduğunu düşünse de bu yanlış bir düşünce. Bu dediğim itibarımı sarssa da umurumda değil: Odin ve yoldaşları Türk’tür.”

Bir İskandinavya Tarihi Profesörü olan Jesse Byock ve Anthony Faulkes ise Odin’in Tyrkland olarak bilinen bir yerden İskandinavya’ya gittiğini söylüyor. Tyrkland olarak lanse edilen bu yerin Türk yurdu anlamına geldiğini savunan profesörler, Odin’in Türkiye’den İskandinavya’ya göç ettiğini söylüyorlar.

Defalarca kez sinemaya uyarlanan Hercules:

Yer aldığı film: Hercules (Dwayne Johnson, 2014), The Legend of Hercules (Kellan Lutz, 2014)

Kökeni: Roman Mitolojisi (Aslen Yunan Mitolojisi)

Aslen Yunan Mitolojisinde yer alan ve adı Heracles olan Roman Mitolojisi karakteri Hercules, Jupiter ve Alcmene’in çocuğudur. Daha bebekliğinden beri gücü ortada olan Hercules, Hera tarafından onu beşiğinde öldürmesi için gönderilen iki yılanı çıplak elleriyle boğarak öldürmüştür. Hercules, aşırı gücü ve çılgınca yetenekleriyle bilinir.

Bir hikâyeye göre Alcmene, Hera’nın lanetlerinden korumak için Hercules’i ormana terk eder. Hera, ormanda terk edilmiş olan Hercules’i bulur ve emzirmeye başlar ancak Hercules, Hera’yı ısırır. Hera, Hercules’i kucağından iter ve bebeğin ağzındaki sütler gece gökyüzüne savrulur. İngilizcede ‘Milky Way’ olarak adlandırılan Samanyolu Galaksisi de böyle oluşur. Hikâye her ne kadar gerçek olmasa da günümüzde galaksimize İngilizcede ‘Milky Way’ denmesinin sebebi budur.

Hercules’in en çok bilinen hikâyesi ise ’12 Görev’ isimli olanıdır. Ölümsüzlük yolunda Hercules’e tamamlaması için 12 görev verilmiştir. Bu 12 görev ise şunlardır:

Nemean Aslanını biç 9 kafalı Lernaean Hydra’sını biç Artemis’in Altın Geyiğini ele geçir Erymanthian Yaban Domuzunu ele geçir Kral Augeas’ın ahırını 1 günde temizle Symphalian Kuşlarını biç Creten Boğasını ele geçir Diomedes’in kısraklarını çal Amazon’un Kraliçesi Hippolyta’nın kuşağını ele geçir Geryon canavarını biç Hesperides’in elmalarını çal Cerberus’u ele geçir ve geri getir

Achilles (Aşil):

Yer aldığı film: Troy (Truva)

Kökeni: Yunan Mitolojisi

Achilles, annesi ölümlü babası ise yarı tanrı olan bir çeyrek tanrıdır ve kökeni Yunan Mitolojisine dayanır. Mitolojiye göre dünyanın en büyük savaşçısı olarak kabul edilen Achilles, aynı zamanda Truva savaşının kahramanlarının da başında gelmektedir. Bir efsaneye göre öleceğini bile bile Helen’i kurtarmak için yapılan Truva savaşında, Truvalı prens Paris tarafından sol topuğundan okla vurulmuştur ve bu yüzden günümüzde ayak topuğunda yer alan tendona ‘Aşil Tendonu’ denir

Perseus

Yer aldığı film: Clash of the Titans, Wrath of the Titans

Kökeni: Yunan Şehir Efsanesi

Her ne kadar Romanlar Heracles’i Yunanlılardan çalmış olsa da Yunan Mitolojisinde tanrı ve efsanevi karakterler bir hayli fazla. Bir Yunan efsanesi olan ve ‘Zeus’un oğlu’ olarak anılan Perseus, Antik Yunan’ın canavar katilidir. Kendisinin en çok bilinen hikayesi ise gözlerine bakanı taşa çeviren Medusa’nın kafasını kesip onu öldürmesidir. Perseus aynı zamanda Andromeda’yı deniz canavarı Cetus’un elinden kurtarmıştır.

Medusa

Yer aldığı film: Clash of the Titans

Kökeni: Yunan Mitolojisi

Antik Yunan’ın bir başka en çok bilinen mitolojik yaratığı Medusa, saçları yerine yılan taşıyan, gözlerine direkt bakanı taşa çeviren bir kadın olarak tasvir edilir. Bazı tasvirlerde yarı yılan-yarı kadın olarak da görülen Medusa, hikâyeye göre Perseus tarafından Graeae’nin aynası sayesinde kafası kesilerek öldürülebilmiştir.

Aynı zamanda kanatlı at Pegasus’un da annesi olan Medusa’nın İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı’nın kolonlarından birinin en altında kafasının heykeli ters dönmüş bir halde bulunmaktadır.

Leonidas

Yer aldığı film: 300 (300 Spartalı)

Kökeni: Yunan Şehir Efsanesi

Antik Yunan’ın savaşçı yetiştiren kenti olan Sparta’da doğup büyümüş olan Leonidas, bir mitolojik kişilikten ziyade efsanedir. Gerçekten de Termopylae Savaşı’nda Spartalıların başında olan 1. Leonidas, 300 Spartalı filmindeki Komutan Leonidas’la uzaktan yakından alakalı değildir. 300 Spartalı filminde izlediğimiz Leonidas, 80’lerde çıkan yetişkin içerikli bir çizgiroman olan ‘300’den esinlenilmiştir.

Gerçek hayattaki Termopylae Savaşı’nda 1. Leonidas, 300’den çok daha fazla Spartalı askerin başındaydı ancak yine de onlara saldıran Pers’lerden sayıca çok azlardı. Savaşı kaybeden Spartalılardan canlı çıkanlar ülkelerine döndüklerinde Kral Leonidas hakkında böyle hurafeleri etrafa yaydılar ve bunlar günümüze birer efsane olarak geldi.

Zeus

Yer aldığı film: Clash of the Titans, Wrath of the Titans, Percy Jackson & The Olympian

Kökeni: Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisinde ‘Tanrıların ve İnsanların Babası’ olarak anılan ve en önemli, en güçlü tanrı olan Zeus, Roma’da Jüpiter adıyla da bilinir. Göklerin, şimşeklerin ve yıldırımların tanrısı olan Zeus birçok tasvirde elinde bir şimşek parçası tutarken görülür. Aynı zamanda Yunan halkı tarafından yağmur yağması da ondan beklenir.

Zeus’un karısı Tanrıça Hera’dır, habercisi ise oğlu Hermes’tir. Zeus’un bilindiği bir başka özelliği ise çapkın olmasıdır. Ölümlü ölümsüz herkese aşık olabilen Zeus; Leda için kuğu, Antiope için satir, Aegina için ateş, Danae için altın yağmuru, Alkmene için kocasının, Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis'in, Mnemosyne için yakışıklı bir çoban, İo için bulut, Demeter için geyik, Europa için boğa kılığına girmiştir. Bu sebeple de karısı Hera tarafından sürekli takip ettirilmiştir.

Zeus’un burada anlatmakla bitiremeyeceğimiz birçok hikayesi biliniyor ancak birkaç ilginç bilgi verelim:

Zeus kendi kızı Persephone’ye bile aşık olup ondan Zagreus isminde bir erkek çocuk yapmıştır. Zeus’un çapkınlıklarından sıkılan Hera; Poseidon, Apollon ve Athena’yı örgütleyerek Zeus’u devirmek istemiştir ancak işe yaramamıştır. Zeus’un Karısı Hera, aynı zamanda onun kız kardeşidir. Ancak Zeus başta bunu bilmiyordur zira kardeşlerinden ayrı büyüyüp sahip olduğu mevkiye kendi başına ulaşmıştır. Zeus’un Hades ve Poseidon isimli iki erkek, Hera, Demeter ve Hestia isimli 3 kız kardeşi vardır. Annesi Rhea, babası ise Kronos’tur. Babası Kronos, kendi babasına yaptığı ihanetin aynısını çocukları ona yapar diye çocuklarını yutar, annesi Rhea ise sadece Zeus’u kurtarabilir, bu yüzden en öncelikli ve en güçlü tanrı odur.

Böylelikle popüler filmlerdeki mitolojik karakterlerin gerçek hikayeleri konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.