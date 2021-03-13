Teknoloji devi Apple, 2017 yılında tanıttığı orijinal HomePod'un artık üretilmeyeceğini açıkladı. 350 dolarlık cihazlar, stoklar bitinceye kadar satılmaya devam edecek. Öte yandan şirket, HomePod konusundaki tüm odağını HomePod mini'ye yönlendirecek.

Apple, WWDC 2017 etkinliğinde yepyeni bir ürünü olan HomePod'u tanıtmıştı. Hoparlörler, destek sunmadığından ülkemizde kullanılamıyor olsa da yurt dışındaki kullanıcılarından fazlasıyla olumlu dönüşler elde etmişti. Şirket, son olarak geçtiğimiz yıl HomePod mini ürünüyle karşımıza çıkmıştı.

HomePod mini'nin sahip olduğu başarı, orijinal HomePod'un başarısını gölgesinde bırakmıştı desek yanlış olmaz. Hoparlör, daha küçük boyutuna rağmen büyük boyutlu abisinin yaptığı her şeyi yapabiliyordu. Ses kalitesi konusunda da abisinden pek geride değildi. Hâl böyle olunca Apple, bugün önemli bir karara imza attı.

Orijinal HomePod artık üretilmeyecek:

Apple, orijinal HomePod'un üretimini dört yılın ardından durdurma kararı aldı. Şirket, geçtiğimiz yıl sonbaharda tanıtılan HomePod mini'yi üretmeye devam edeceğini ve bu hoparlör üzerine odaklanacağını açıkladı. Şu anda HomePod satın almak isteyenlerin stoklar bitinceye kadar hoparlörleri satın alabileceklerine işaret edildi.

HomePod'un fişinin çekilmesi, hoparlörlere olan desteğin de sonlandırıldığı anlamına gelmiyor. Şirket, mevcut HomePod'lara olan desteği sürdürmeye devam edecek. HomePod kullanıcıları, sahip oldukları hoparlör için yeni yazılım güncellemeleri ve teknik yardım almaya devam edebilecekler.

Apple'ın verdiği karar, kullanıcıların tercihi açısından da oldukça mantıklı. HomePod mini'yi orijinal HomePod'a göre avantajlı hale getiren en büyük etken fiyatıydı. HomePod, 349 dolarlık fiyat etiketiyle satılırken daha küçük ve yeni modeli HomePod mini, yalnızca 99 dolara alıcı bulabiliyordu.

Apple'ın yakın zamanda fişini çektiği tek ürün HomePod değil. Şirket, bundan 6 gün önce yaptığı açıklamayla birlikte masaüstü bilgisayarı iMac Pro modelinin artık üretilmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından özel iMac Pro üretimleri alınmamış, bilgisayarın standart modeli stoklar tükeninceye dek satılmaya devam etmişti.