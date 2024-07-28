Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPhone'lara yapay zekâ getirecek "Apple Intelligence"ı erteledi. Özellikler, iOS 18'le değil, ekimde çıkacak iOS 18.1 ile gelecek. Bu da iPhone 16 direkt olarak yapay zekâyla sunulmayacak demek oluyor.

Apple, haziran ayının başında çok beklenen yapay zekâ özelliklerini “Apple Intelligence” ismi altında resmen tanıtmıştı. iPhone’ları baştan aşağı değiştirecek bu özelliklerin, iOS 18 ile kullanıcılara sunulacağı ifade edilmişti.

iOS 18’in ilk sürümü olacak iOS 18.0, eylül ayında, muhtemelen iPhone 16’nın tanıtımından bir veya iki hafta sonra kullanıma sunulacaktı. Ancak Apple Intelligence özelliklerinin direkt ilk sürümle gelip gelmeyeceği bilinmiyordu. Bugün çıkan haberler, şirketin yapay zekâ özelliklerini ertelediğini ortaya koydu. Yani iOS 18.0 ile gelmeyecekler.

Apple Intelligence, muhtemelen ekim ayında sunulacak iOS 18.1 ile gelecek

Bloomberg’den Mark Gurman’ın edindiği bilgilere göre Apple, yapay zekâ özelliklerini iPhone’lara beklenenden biraz daha geç getirecek. Şirket, eylüldeki ilk iOS 18 sürümünde değil, ekimde sunulacak iOS 18.1 ile bu özellikleri kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Bu haberin, iPhone 16’nın direkt yapay zekâ özellikleriyle gelmeyeceği anlamına geldiğini de belirtelim. iPhone 16 alanların Apple Intelligence için ekime kadar beklemesi gerekecek.

Gurman’ın aktardığına göre şirketin bu kısa süreli erteleme kararının nedeni yapay zekâ özelliklerindeki hataları düzeltmek olacak. Şirket, hataları düzeltip en düzgün şekilde Apple Intelligence’ı çıkarmak istiyor.

Bunun dışında geliştiricilerin denemesi için ne zaman çıkış yapacağı konusunda da bilgi var. Gurman, bu hafta için Apple Intelligence’ın iOS 18 betasında yer alabileceğini ve geliştiricilere ilk kez yapay zekâ özelliklerini denemeleri için fırsat vereceğini söylüyor. Böylece şirket, geliştiricilerden gelen bildirimlerden yararlanabilecek.

Bunun şimdilik bir iddia olduğunu vurgulamak gerek. Ancak Mark Gurman, Apple haberleri konusunda şu an sektördeki en güvenilir isimlerden. O yüzden doğru çıkma ihtimali çok yüksek. Son olarak yapay zekâ destekli Siri’nin de 2025’ten önce çıkış yapması beklenmiyor.

Apple Intelligence ile iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri için: