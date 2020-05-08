iFixit, Apple'ın yeni Magic Keyboard'unu ele aldı ve ürünün içini açmak yerine röntgen görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntüler, Apple'ın kelebek klavyeden makas klavyeye geçişine somut bir kanıt sunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz dönemde düzenlediği bir etkinlikle yeni tablet modeli iPad Pro'yu duyurdu. Apple tarafından yapılan açıklamalarda bu tabletin aksesuarlardan bir tanesi olan "Magic Keyboard"'un geleneksel kelebek mekanizmalı tuşlarına sahip olmadığı belirtilmişti.

Çoğu zaman ürünlerin içini açarak bu ürünleri tamir edilebilirlik açısından ne durumda olduğunu tespit eden iFixit ekibi şimdi de, Apple'ın yeni Magic Keyboard'unu ele aldı. Ama ekip, bu kez alışageldiğimiz gibi ürünü parçalarına ayırmak yerine Magic Keyboard'un X-ray görüntülerini elde ederek, klavyenin içinde neler olduğunu sergiledi.

iFixit ekibi tarafından elde edilen röntgen görüntüleri, Apple'ın yeni Magic Keyboard'unun daha farklı bir iç tasarıma sahip olduğunu ortaya koyuyor. Görünüşe göre Apple, kullanıcılar tarafından pek de benimsenemeyen kelebek mekanizmalı tuşları yeni aksesuarında tercih etmedi ki açıklamalar da bu yöndeydi. Şirket, bunun yerine daha kullanıcıların fazlasıyla memnun olduğu makas tipi anahtarları kullanmayı tercih etti.

Magic Keyboard'a ait röntgen görüntüsü

Apple, Magic Keyboard'u çoğu teknoloji tutkununun yüksek bulduğu bir fiyat karşılığında satışa sundu. Elbette bu yüksek bedelin tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi için bazı nedenlerin olması gerekiyordu. Ancak ürünün neredeyse alternatfinin olmaması ve getirdiği bazı iyileştirmeler, iPad Pro sahipleri tarafından fazlasıyla tercih edilmesini sağlayacaktır.

iFixit ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre Magic Keyboard'la ilgili çalışmalar bitmiş değil. Ekip, ilerleyen dönemlerde bu ürünün içini açacağını ve tamir edilebilirlik durumuna bakacağını ifade ediyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ve Magic Keyboard'un içini ne zaman göreceğimiz şu an için bilinmiyor.