Apple'ın, Goldman Sachs şirketiyle birlikte yeni bir finansal ürün üzerinde çalıştığı bildirildi.

Goldman’ın tüketici bankası Marcus aracılığıyla doğrudan iPhone’lar üzerinden erişimi olacak bu kartı diğer kredi kartlarından ayıran özelliği, bu ürünün Apple Pay aracılığıyla daha sonraki mobil ödemelerde kullanılabilecek kartlar eklemenize olanak tanıyacak olması. Yeni ürün, kullanıcılara Aktivite uygulamasının iOS cihazlarda yaptığına benzer bir şekilde, iPhone kullanıcılarının mali durumunu daha iyi idare etmelerine olanak sağlayan akıllı analitik seçenekleri sunacak.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, kartın önümüzdeki haftalarda Apple çalışanlarına dağıtılması, içinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru ise halk için satışa çıkarılması söz konusu.

Haberin devamında bahsedilene göre, kartın Mastercard ödeme ağında yer alacağı ve Apple’ın, Apple Pay işlemleri için üçüncü şahıslardan alınan ücretten daha iyi bir komisyon alacağı söz konusu. Müşteriler, alışverişlerinde harcadıkları miktardan %2 para iadesi alacak.

Hem Apple hem de Goldman yeni gelir kaynakları arayışı içerisinde ve akıllı bir kredi kartı bu duruma fazlasıyla yardımcı olabilir gibi gözüküyor. Kartı kısaca özetleyecek olursak: Kartın, kullanıcıların harcama hedefleri koymalarına, kazandıklarını takip etmelerine ve bakiyelerini en iyi şekilde kontrol etmelerine olanak sağlaması planlanıyor.