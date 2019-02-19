Apple, iPhone’lardan Daha Çok Satacak Bir Ürün Geliştirecek

WSJ tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, düşen iPhone satışları ile birlikte şirketin yeni ana gelir kaynağı olacak tamamen yeni bir ürün ya da hizmet arayışına girdi.

Apple, bugün bulunduğu konuma yükselirken hiçbir ürün kategorisi icat etmedi. Apple’ın yaptığı şey piyasada var olan ürünlerin çok daha iyi ve çok daha yetenekli olmasını sağlamaktı. Bu, Apple ilk kurulduğunda herkes DOS bilgisayar kullanırken GUI bilgisayarı piyasaya sürdüğünde böyleydi; 2000’lerin başında herkes MP3 çalar kullanırken iPod’u piyasaya sürdüğünde böyleydi; 2007’de herkes tuşlu telefon kullanırken ilk iPhone’u piyasaya sürdüğünde de böyledi. Dahası Apple, 2008 yılında App Store’u tanıttığında telefonları yalnız bir donanım olmaktan çıkarıp, bir donanım-hizmet ürünü haline getirmişti.

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, iPhone’ların merkezde bulunmadığı yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Nedeni ise basit; akıllı telefon pazarı belli bir doygunluğa ulaşmış durumda. İnsanlar artık akıllı telefonlarını daha uzun periyotlarla değiştiriyorlar. Bununla birlikte iPhone fiyatları her geçen yıl biraz daha yükseliyor. Yani telefonunu yenilemeyi düşünen az sayıda kullanıcı da yüksek fiyat etiketleri nedeni ile yenilemeyi 1-2 sene erteliyor. Bu durumun Apple’a yansıması, iPhone satışlarının ABD’deki ilk finansal çeyrekte %15 düşmesi oldu.

Apple’ın önünde yeni bir gelir modeli oluşturabileceği eğlence/içerik, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik (AR/VR), sürücüsüz otomobiller ve yapay zeka gibi bazı ileri teknoloji alternatifler bulunuyor. Apple’ın hangi seçeneğe odaklanacağını şu an için bilmiyoruz ancak şirket tarafından gerçekleştirilen işe alımlar, bu seçeneklerden birinin Apple’ın en ciddi gelir kaynaklarından biri haline gelebileceğini gösteriyor. Apple'ın internet yazılımı ve hizmetleri başkan yardımcısı Eddie Cue, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir açıklamada alıcıların Disney, Netflix gibi bir şirket satın alımı gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorduklarını belirtmişti.

Hem Disney hem de Netflix, Apple TV için muhteşem bir ortak olabilir. Fakat Apple TV’nin şu anki konumunu düşündüğümüzde şirketin toplam gelirinde çok küçük bir paya sahip olduğu söylenebilir. Apple’ın sen açıklanan kazanç raporunda Apple TV, yıllık %19 artış göstererek 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti. Fakat bu gelir, Apple’ın ilk çeyrekte elde ettiği 84,3 milyar dolarlık kazancın yanında devede kulak kalıyor. Bu da demek oluyor ki Apple’ın gelecekte hangi ürünle ön plana çıkacağını şu an için tahmin etmek mümkün değil. Yine de Apple, iPhone’ların uzun vadede şirketin ana gelir kaynağı olarak kalamayacağının farkında gibi görünüyor.