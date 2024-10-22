Apple cihazınızın sizin için oluşturduğu güçlü ve karmaşık parolalar sanki rastgele atanmış karakterlerden oluşuyor gibi görünüyor değil mi? Durum aslında pek de öyle olmayabilir. “İyi de nasıl?” dediyseniz buyurun anlatalım.

Apple markalı cihazınızda, cihazın otomatik olarak oluşturmasına izin verdiğiniz parolalar birçok farklı karakterden oluşan, uzun ve karmaşık şifreler olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, yan yana geldiklerinde bir anlam ifade etmeyen karmaşık harf, sayı ve karakterler bütünü bu parolaların sanılanın aksine rastgele atanmadığını söylesek?

Apple'ın şifreleme sistemi hem güvenlik hem de kullanılabilirlik açısından bazı özel kurallar ve tasarımlar içeriyor.

Ricky Mondello'nun liderliğindeki yazılım mühendisliği ekibinin kullanıcıların bu parolaları daha kolay kullanmasını sağlamak için zekice çözümler geliştirdiği söyleniyor.

Apple cihazlarında otomatik olarak oluşturulan güçlü şifreler, rastgele görünse de dikkatli incelendiğinde, aslında bu şifrelerin belirli bir düzenle oluşturulduğu ifade ediliyor.

Apple'ın bu konuda özellikle kullandığı bir yapı da var.

Şifreler, iki heceli kelime benzeri parçalar şeklinde düzenlenmiş!

Bu doğrultuda, ünsüz- ünlü- ünsüz şeklinde sıralanan bir yapıda şifreler ortaya çıkıyor.

Bu sayede de şifrenin kolay akılda kalması ve kolay yazılması amaçlanıyor.

Örneğin, bahsedilen yapıda “hupvEw-fodne1-qabjyg” gibi bir şifre oluşturuluyor.

Apple’ın şifreleme tasarımında göze çarpan en önemli detaylardan biriyse şifrelerin hem güvenli hem de kullanılabilir olması gerektiği.

Şirket, rastgele şifrelerin güçlü olmasına rağmen bazen kullanıcılar için zahmetli hâle geldiğinin farkında olarak bu yapıyı tercih ettiklerini belirtiyor.

Mondello’nun açıklamalarına göre, bu tasarımda şifrelerin büyük bir bölümü küçük harflerden oluşuyor ve bunun amacının yine kullanıcıların hatırlamakta ve yazmakta zorlanmayacağı bir yapı oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Yine de güvenlikten ödün verilmemesi için şifrelerde büyük harf, sembol ve rakamlar da bulunuyor.

Tüm bu ögeler bir araya geldiğinde, belirli bir yapıya sahip olan hem güvenli hem de kullanılabilir bir parola ortaya çıkıyor.

Özetle, Apple’ın bu benzersiz şifreleme yaklaşımı aslında ayrıntılara ne kadar önem verdiklerini gösteriyor.

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