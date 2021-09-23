Troy'dan Apple Pencil İçin Yüzde 50 İndirim Kampanyası

Apple’ın Türkiye’deki en büyük yetkili satıcısı Troy, Apple hayranlarının kaçırmayacakları bir kampanya başlattı. Şirket tarafından başlatılan bu kampanya ile Troy’un internet sitesinden iPad Pro ya da iPad Air satın alan tüketicilere, Apple Pencil’larda yüzde 50 indirim sunuluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Türkiye’deki en büyük yetkili satıcısı Troy, Apple hayranlarının ilgisini çekecek bir kampanya başlattığını duyurdu. Şirket, bu kampanya kapsamında iPad alan tüm tüketicilere, yaratıcılığın sınırlarının zorlanmasını sağlayan Apple Pencil için yüzde 50 indirim avantajı sunuyor.

Troy tarafından başlatılan Apple Pencil kampanyası, şirketin sattığı seçili iPad modelleri için geçerlilik sunuyor. Bu bağlamda; yüzde 50 indirim sağlayan Troy, bir iPad ve Apple Pencil sahibi olmak isteyen tüm tüketicilere ulaşmanın etkileyici bir yolunu bulmuş gibi görünüyor.

Apple Pencil için yüzde 50 indirimin kapılarını açan kod: PEN50

Eğer siz de bir süredir bir iPad ve Apple Pencil ikilisini satın almak istiyorsanız, Troy tarafından başlatılan kampanyaya göz atmanızda fayda var. Zira ikinci nesil bir Apple Pencil’in indirimsiz fiyatının 1.119 TL olduğunu düşünecek olursak, yüzde 50 indirimin hiç de azımsanacak türden olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Troy tarafından başlatılan kampanyaya dahil olmak isterseniz, yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantı ile Troy’un internet sitesine girip, alışveriş sepetinize bir iPad Air ya da iPad Pro modelini, ardından da Apple Pencil’ı eklemek. Ödeme sayfasında da ilgili bölüme PEN50 kodunu eklediğinizde, yüzde 50 indirim anında hesabınıza tanımlanmış olacaktır. Kampanya kısa süreli geçerli olup 26 Eylül Pazar son gündür.