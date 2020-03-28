Apple’dan iOS 13.4 Yüklemek İçin 30 Neden Paylaşıldı

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarına yeni iOS sürümü olan iOS 13.4’ü yüklemeleri için 30 farklı sebep verdi. Şirketin verdiği sebepler, bir önceki iOS sürümünde mevcut olan ve yeni sürümle düzeltilen açıkları ortaya çıkardı.

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tam 6 hafta süren beta test döneminin ardından nihayet yeni işletim sistemi sürümlerini yayınlamıştı. Şirketin en çok merak edilen sürümüyse elbette iPhone cihazların işletim sistemine gelen iOS 13.4 güncellemesiydi. Bu sürümle birlikte iPhone cihazlara birçok özellik eklenmişti.

Tabii her şirketin güncellemesinde olduğu gibi Apple’ın yeni yayınladığı güncellemeler de hem neşe hem de endişeyle karşılanmıştı. Yeni Memoji çıkartmaları ve iCloud dosya paylaşımına sevinen kullanıcılar, yeni sürümü neşeyle karşılarken yeni sürümde sorun yaşayan kullanıcılarsa bu sürümden pek de haz almamışlardı.

Apple, iOS 13.4’ü yüklemek için 30 neden paylaştı:

Yeni iOS sürümü, bazı kişilerin hoşuna gitmemiş olsa da bu güncellemeyle birlikte işletim sistemi çok daha güvenli hâle getirildi. Bunu her kullanıcısına anlatmak isteyen Apple, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Şirket, kullanıcılarının iOS 13.4 sürümünü yüklemesi için yeni güncellemeyle düzeltilen sorunları paylaştı.

Apple, bugün paylaştığı yazısında kullanıcıları ikna etmek için iOS 13.4 ile düzeltilen 30 ayrı sorunu açıkladı. Şirket tarafından düzeltildiği söylenen önemli sorunlar arasında Bluetooth, E-posta, Mesajlar, Safari ve birçok uygulamadaki hatalar yer aldı.

Apple tarafından düzeltildiği söylenen hatalar şu şekilde:

Şirketin yaptığı açıklamada düzeltildiği söylenen hatalardan bazıları şu şekilde:

Bluetooth : Ayrıcalıklı bir ağ konumundaki saldırgan Bluetooth trafiğine müdahale edebilir.

: Ayrıcalıklı bir ağ konumundaki saldırgan Bluetooth trafiğine müdahale edebilir. CoreFoundation : Kötü amaçlı bir uygulama ayrıcalıkları yükseltebilir.

: Kötü amaçlı bir uygulama ayrıcalıkları yükseltebilir. İkonlar : Alternatif bir uygulama simgesi ayarlamak, fotoğraflara erişmek için izne ihtiyaç duymadan bir fotoğrafı ifşa edebilir.

: Alternatif bir uygulama simgesi ayarlamak, fotoğraflara erişmek için izne ihtiyaç duymadan bir fotoğrafı ifşa edebilir. Kernel : Bir uygulama kısıtlı belleği okuyabilir.

: Bir uygulama kısıtlı belleği okuyabilir. Mesajlar : Kilitli bir iOS cihazına fiziksel erişimi olan bir kişi, yanıtlar devre dışı bırakılsa bile mesajlara yanıt verebilir.

: Kilitli bir iOS cihazına fiziksel erişimi olan bir kişi, yanıtlar devre dışı bırakılsa bile mesajlara yanıt verebilir. Safari: Bir kullanıcı, istemediği bir siteye web sitesi izinleri verebilir.

Apple tarafından yayınlanan yeni iOS sürümü iOS 13.4 ile gelen tüm yenilikleri daha önce hazırladığımız bu yazımızdan okuyabilirsiniz. iPhone cihazınızın iOS sürümünü nasıl yükseltebileceğinizi öğrenmek için de aynı yazıya göz atabilirsiniz.