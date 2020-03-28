Zoom, Kullanıcı Verilerini Facebook'a Gönderdiği Kodu Sildi

Akıllı telefonlarımızda kullandığımız birçok uygulama, çeşitli sebeplerle cihazımızdaki bazı verilere erişim isteyebiliyor. Ancak buradaki sorun, erişilen bu verilerin üçüncü parti şirketlerle ve uygulamalarla paylaşılmasıyla ortaya çıkıyor.

Günümüzde gün içerisinde sık sık kullandığımız akıllı telefon uygulamalarıyla ilgili en büyük korkumuz, kullanıcı verilerinin farklı şirketlerle ve uygulamalarla paylaşılmasıdır. Dün yaptığımız bir haber de Zoom adlı uygulamanın, kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığını sizlere aktarmıştık.

İşte bu uygulama, cuma günü yeni bir güncelleme aldı ve Facebook’a kullanıcı verilerini göndermeyi durdurdu. Daha öncesinde bir kullanıcı uygulamayı açtığında; kullanıcının saat dilimi, şehri ve cihazla ilgili bilgileri sosyal medya devine gönderiliyordu.

Zoom’dan açıklama

Zoom, kullanıcı verilerinin paylaşıldığını ortaya çıkaran Vice Motherboard’a yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: “Zoom, kullanıcıların gizliliğini oldukça ciddiye alıyor. Kullanıcılarımızın, platformumuza farklı bir yolla erişebilmesi için Facebook SDK kullanarak ‘Facebook ile giriş yap’ özelliğinden faydalanıyorduk. Ancak Facebook SDK’nin cihaz verilerini topladığını yeni fark ettik.”

Açıklamada bahsedilen SDK, yani yazılım geliştirme kiti (Software Development Kit), geliştiricilerin belli özellikleri uygulamalarında kullanabilmek için faydalandıkları bir kod paketi. Ancak SDK, belli bilgileri üçüncü parti şirketlere gönderebiliyor.

Zoom, yaptığı açıklamada Facebook SDK tarafından toplanan bilgiler arasında kullanıcıların kişisel verilerinin olmadığını açıkladı. Facebook SDK’nin topladığı bilgiler arasında mobil işletim sistemi türü ve versiyonu, cihazın saat dilimi, cihazın işletim sistemi, cihazın modeli, ekran boyutu, işlemci çekirdekleri ve disk alanı bulunuyor.

Uygulama geliştiricileri tarafından yapılan yeni güncellemeyle ilgili olarak ise şu ifadeler kullanıldı: “Facebook SDK’yi silmiş ve özelliği yeniden yapılandırmış olacağız. Böylece kullanıcılar, Facebook ile giriş yap özelliğini tarayıcıları vasıtasıyla kullanmaya devam edebilecekler. Yeni özelliğin aktif olabilmesi için kullanıcılarımızın, güncelleme yayınlandıktan sonra uygulamamızı son sürümüne yükseltmeleri gerekiyor. Bu yaşananlar için içtenlikle özür diliyoruz.”