Apple, COVID-19 salgınıyla mücadelede aktif rol oynamak istiyor. Yeni yayınladığı iOS 13.5 güncellemesinde sağlık konusunda geliştirmeler yapan Apple, kullanıcıları bir nebze de olsa rahatlatmayı hedeflemiş durumda.

Apple, bugün uyumlu olan tüm iPhone ve iPad’ler için iOS 13.5 ve iPadOS 13.5 güncellemelerini yayınladı. Öne çıkan fazla bir özelliği olmayan güncelleme, dünyanın son zamanlardaki durumuna özel yenilikler getirmiş gibi gözüküyor. COVID-19'la mücadele kapsamında Apple da kollarını sıyırmış olacak ki bazı uygulamalarına yenilik yeni özellikler kullanıma sunuluyor. Güncellemenin ana temasında, sağlık kuruluşlarına yardım etmek için takip uygulamalarını geliştirilmek var.

Apple ve Google, bu konuda birlikte çalışıyor zira dünyanın gündeminde olan bu hastalık menfaat gözettirmeyecek bir durum. Çapraz platform desteği sunan bu yazılım, iPhone’lar ve Android cihazlar arasında uyumlu bir şekilde çalışıyor. Üçüncü tarafların geliştirmesine kapalı olan bu yazılıma sadece devletin sağlık organizasyonları müdahale edebilecek. Son zamanlarda gizlilik konusunda bazı sorunlarla gündeme gelen Apple, bu uygulama için kullanıcıların herhangi bir şüphe duymaması gerektiğini açıkladı ve uygulama üzerinde güvenlik açıklarıyla ilgilendiğini ekledi.

Bir diğer yenilik ise Face ID ile alakalı. Artık maskeyi tespit eden Face ID, yüzünüzü tanımaya çalışmakla uğraşmayacak. Kişinin maske taktığını anlayan sistem, kullanıcıyı direkt olarak şifre paneline gönderecek. Yüzünüzün okunmaması ve tekrar okumaya çalışması gibi olayların yaşanmaması açısından bu, sevindirici bir haber. Bu şekilde kullanıcı deneyimi konusunda akıcılık sağlanacak.

iOS 13.5’teki değişikliklerden bir diğeri de Medical ID tarafından geldi. Desteklenen yerlerde çalışan bu yapının özeti, telefonunuzdan acil arama yapıldığında sizin hakkınızdaki bilgilerin otomatik olarak karşı tarafa iletileceği. Bunun ülkemizde çalışıp çalışmadığı konusunda bir bilgi yok ancak yakın zamanda ülkemizde de bu özelliğin aktif bir şekilde kullanılacağını görmek isteriz.

iPhone veya iPad’inizi en yakın zamanda yeni sürümüne yükseltebilirsiniz. İsterseniz Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden manuel olarak yazılımınızı indirip bu zorlu süreçte bir nebze de olsa kendinize kolaylık sağlayabilirsiniz.