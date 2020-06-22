Apple, Siri’ye Gelecek Yeni Özellikleri Açıkladı

WWDC20 etkinliğini gerçekleştiren Apple, etkinlik sırasında sesli asistanı Siri’ye eklenen yeni özellikleri de açıkladı. Eklenen yeni özellikler arasında yeni çeviri uygulamasıyla 11 dile direkt çeviri yapılabiliyor.

Apple, kendi için senenin en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan WWDC’yi (Dünya Geliştiriciler Konferansı) bu sene dijital olarak gerçekleştiriyor. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan şirket CEO’su Tim Cook, giriş konuşmasında hem ABD’de gerçekleştirilen ırkçılık karşıtı protestolara hem de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına değindi.

Tim Cook’tan sonra Apple yöneticileri kullanıcılarına sundukları yeni özellikleri tanıtmaya başladı. Kullanıcılara yeni özellikleri tanıtılan uygulamalardan bir tanesi de Apple’ın sesli asistanı Siri’ydi.

Siri’ye gelen yeni özellikler:

Apple’ın kullanıcılarına sunduğu ve sürekli olarak geliştirmeye devam ettiği sesli asistanı Siri, şirket tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Bu seneki etkinlikte sesli asistanla ilgili tanıtılan özelliklerden ilki tasarımıydı.

Yeni Siri, ana ekranda bulunmuyor. Bunun yerine Siri’ye bir komut verdiğinizde direkt olarak ekranda belirerek komutunuzu algılıyor ve yerine getiriyor. Üstelik Siri, artık daha karmaşık komutları da algılayabiliyor. Ayrıca Siri’ye getirilen bir diğer özellik de mesajlaşmayla ilgiliydi. Yeni özellikle birlikte Siri üzerinden sesli mesajlar gönderebiliyorsunuz.

Siri’ye gelen yeni özelliklerden en dikkat çekeniyse yeni Translate (Çeviri) özelliği oldu. Çeviri uygulamasına sahip Siri ile birlikte İngilizce, Mandarin, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça dillerinde, yani toplamda 11 dile çeviri yapılabilecek.

Peki, siz Siri’nin yeni özelliklerini nasıl buldunuz? En beğendiğiniz özellik hangisi oldu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.