Stüdyo kalitesinde müzik deneyimi sunacak, sınıfında lider bir kulaklık yapmak için gerekli teknik bilgiye, paraya, kaynaklara ve teknolojiye sahip olan ABD merkezli teknoloji devi Apple, buna rağmen tüketicilere hala Hi-Fi destekli üst düzey bir kulaklık sunmuş değil. Ancak bu durum -eğer söylentiler doğruysa- WWDC 2020’de değişebilir.

Apple ürünleri konusunda yaptığı başarılı tahminlerle bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada Apple'ın, AirPods kadar kullanışlı olacak şekilde tasarlanan bir üst düzey kulak üstü kulaklık üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Ancak aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu ürünü görme şansı yakalayamadık.

Söylentilere göre Cupertinolu teknoloji devi, bugün başlayacak ve tamamen online formatta düzenlenecek olan 2020 Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) AirPods Studio olarak adlandırılan yeni kulaklığını resmen tanıtacak. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine sahip olacağı belirtilen kulaklığın, sağ ve sol kanalların ayrı ayrı özelleştirilebileceği iddia ediliyor.

Apple'ın ilk kulak üstü kulaklık modelinin "AirPods Studio" şeklinde adlandırılması bekleniyor

Bununla birlikte en fazla merak edilen konu, Apple’ın rakiplerine göre daha iyi ses deneyimi sunup sunmayacağı olsa gerek. iPod ile müzik endüstrisini değiştiren ve kablosuz kulakiçi kulaklıklarıyla sektörü domine eden bir şirketin Hi-Fi destekli üst düzey bir kulaklık modeline sahip olmaması, uzun zamandır göze çarpan bir boşluktu. Daha da kafa karıştırıcı olan şey ise Apple'ın aslında bunu yapabilecek kabiliyete ve kaynağa sahip olması.

Elbette Apple’ın bu konuda ilerleme kaydetmediğini söylemek haksızlık olur. Zira, iPod’larla birlikte gelen kulaklıklar, o zamandan bu yana çok yol kat etti. Bununla birlikte ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen orijinal AirPods, ses kalitesinden ziyade sunduğu muazzam işlevsellik nedeniyle övülmüştü. Kablosuz kulaklığın ses performansı geçtiğimiz sene tanıtılan Pro varyantında iyileştirilse de, hala kusursuz değil.

Dünyanın en büyük ses ürünleri üreticilerinden Beats Electronics’in, Apple tarafından 3 milyar dolar karşılığında satın alınmasının üzerinden 6 yıl geçti. Marka, o zamandan bu yana hatrı sayılır bir ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Powerbeats Pro ve Ekim 2019’da satışa çıkan Beats Solo Pro, rafine bas sesleriyle bu ilerlemeye dair en büyük örneklerden ikisi.

Beats ile kulak üstü kulaklık alanında iyi bir deneyim kazanan Apple, şimdi ise kendi markası altında Hi-Fi destekli üst düzey bir kulaklık geliştirdi ve söylentilere göre bugün tanıtacak. Apple, bir ürünü ilk kez piyasaya sürmeden önce tasarım, markalandırma, arz-talep dengesi ve kalite başlıklarında en yüksek standartları karşıladığına emin olana kadar bekliyor. Zaten bu söylentilerin iki yıldır devam etmesinin altında da bu yatıyor.

Söz konusu kulaklığın bugün online formatta düzenlenecek olan WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılacağı ve 350 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. Apple’ın kendi markasını taşıyan kulak üstü kulaklığını bir noktada vitrine çıkaracağına kesin gözüyle bakılıyor ancak o gün, bugün mü; işte ondan pek emin değiliz. WWDC 2020’ye dair en güncel bilgiler için bizi takip etmeye devam edin.